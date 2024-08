Lidl, Kaufland und Co: Kommen diese beliebten Produkte bald zurück? „Werd‘ direkt welche kaufen“

Der Sommer in Deutschland ist in vollem Gange und entsprechend wird bei Lidl, Kaufland und Co. eingekauft. Vom Grillgut über Kräuterbaguettes bis hin zu jeder Menge Eiscreme – viele Menschen greifen gerne zu saisonalen Produkten, um das warme Wetter zu genießen. Doch nicht alle Menschen sind Fans des Sommers, der eine oder andere sehnt sich bereits nach kühleren Temperaturen und einer besinnlichen Zeit im warmen Zuhause, wenn es auf den Dezember zugeht.

Und was in der Vorweihnachtszeit dann natürlich nicht fehlen darf, sind weihnachtliche Leckereien von Lebkuchen bis Christstollen. Diese Spezialitäten vermissen einige schon jetzt. Das spiegelt sich zumindest in den sozialen Medien wider. „Es ist Anfang August. So langsam vermisse ich aber die Lebkuchen und Spekulatius-Kekse in den Läden!“, schreibt beispielsweise eine Userin auf Threads. Ja, wann kommen denn die Weihnachtsleckereien wieder? Die Redaktion hat nachgefragt.

Lidl, Kaufland und Co: Wann kommt die Weihnachtsware?

Eine Edeka-Filiale im Landkreis Kitzingen bietet bereits im August die ersten Lebkuchen an, wie „in Franken“ berichtet“. Laut einer Mitarbeiterin der Filiale beginnt hier die Vorweihnachtszeit bereits im August, denn der frühe Verkaufsstart der Lebkuchen komme bei den Kunden sehr gut an. Auch die Mitarbeiter würden sich freuen, früher als sonst leckere Lebkuchen essen zu können. Und wann ist die bundesweite Einführung des Weihnachtsgebäcks geplant? Von Edeka erhielt unsere Redaktion noch keine Antwort, von Lidl und Kaufland schon.

+++ Lidl, Rewe und Co: Kassierer mit krassem Fehlverhalten? „Riskierst seinen Job“ +++

„Der Verkauf von Weihnachtsgebäck (Spekulatius, Dominosteine, Stollen und Lebkuchen) startet bei uns auch in diesem Jahr – wie branchenüblich – Ende August bis Anfang September“, kündigt Kaufland an. Nach und nach würden die Filialen in dieser Zeit mit den ersten Weihnachtssüßwaren beliefert. Bei Lidl fällt die Antwort nicht ganz so transparent aus.

„Wir bieten derzeit noch keine Weihnachtsprodukte wie beispielsweise Weihnachtsgebäck in unseren Filialen an“, stellte eine Unternehmenssprecherin klar. Aus Wettbewerbsgründen wolle sich Lidl grundsätzlich nicht zu künftigen Aktionszeiträumen äußern.

So wie bei Kaufland wird es wohl auch bei den anderen Supermärkten laufen, sodass Anfang September die ersten Lebkuchen in den Regalen stehen könnten. Und dann ist die Vorfreude bei einigen Kunden sicherlich groß. „Werde direkt welche kaufen, wenn’s wieder welche gibt!“, verkündete bereits eine Userin auf Threads.