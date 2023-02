Lidl hängt Aldi und Co. deutlich ab: Mit diesem Eigenprodukt machen Kunden nichts falsch

Lidl und Aldi stehen sich regelmäßig im direkten Konkurrenzkampf gegenüber. Ob Kundenservice oder geringer Preis – mit allen Mitteln versuchen die Discounter, die Kunden an sich zu binden und von ihrem Konzept zu überzeugen. Auch das Sortiment soll die potentielle Kundschaft anlocken.

Nicht nur die teuren Supermärkte wollen Aldi, Lidl und Co. dadurch abhängen. Auch die Waren der Drogerieabteilung machen den Fachgeschäften Konkurrenz. Was die Drogerie-Artikel anbelangt, zieht Lidl aktuell sogar deutlich an seinen Kontrahenten vorbei.

Lidl, Aldi & Co.: Shampoo im Vergleich

Für die allermeisten Menschen gehört Haarshampoo zur routinemäßigen Körperpflege einfach dazu. Ob klassisches Flüssigshampoo aus der Plastikverpackung, feste Shampoos aus dem Papierkarton oder einfache Haarseifen – für jeden Kopf gibt es das passende Produkt.

Doch muss es immer die teurere Markenware sein? Auch Discounter haben Shampoo in ihren Regalen – und das meist zu deutlich günstigeren Preisen. Doch taugen die Eigenmarkenprodukte etwas? Stiftung Warentest hat 18 Shampoos verglichen. Der Testsieger überrascht.

Lidl, Aldi & Co.: Eigenmarke ist Testsieger

Denn der kommt von der Lidl-Marke Cien. Für gerade einmal 75 Cent vertreibt der Discounter das Shampoo „Cien Tag für Tag Frucht/Vitamin Shampoo Power & Volumen Normales Haar“ in seinen Filialen. Mit der Gesamtnote 1,9 überzeugte das Shampoo im Test und wurde von den Experten zum Testsieger gekürt.

Ausschlaggebend für die Bewertung der Shampoos war vor allem das Ergebnis nach dem Waschen. Insgesamt erhielten alle getesteten flüssigen Shampoos und festen Shampoos im Test die Note „gut“. Die Haarseifen hingegen schnitten mit „befriedigend“ und „ausreichend“ ab. Grund dafür waren unter anderem nicht gekennzeichnete Inhaltsstoffe.

Im Hinblick auf die Ökobilanz schlagen die festen Shampoos allerdings die flüssigen, diese wiederum sind im Preis nicht zu übertreffen.