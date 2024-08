Aldi, Lidl & Co. mit dem Rücken zur Wand – Kunden lieben diesen neuen Rivalen!

Die anhaltenden Preisexplosionen vergraulen viele Kunden aus den Einkaufsmärkten wie Aldi, Lidl & Co. Das ist besonders in Innenstädten spürbar. Dort müssen derzeit viele Läden schließen. Doch das betrifft nicht alle Discounter. Eine Kette plant jetzt sogar zu expandieren und die Zahl der Geschäfte zu verdoppeln.

++ Dazu interessant: Aldi, Lidl & Co: Discounter werden heftig attackiert – „Große Bedrohung“

Woolworth sagt Aldi, Lidl & Co. den Kampf an

Der Kunden-Schwund bei Aldi, Lidl & Co. ist in den Märkten schwer spürbar. Doch die Kaufhauskette Woolworth will jetzt noch einmal richtig in Deutschland durchstarten und noch weiter wachsen. Das Unternehmen verkündete Ende April, dass bereits der 700. Woolworth seine Eröffnung feierte. Das ist aber erst der Anfang. In den nächsten Jahren sollen laut eigenen Angaben noch 800 neue Filialen in ganz Deutschland folgen. Das ist damit mehr als das Doppelte der derzeitigen Läden.

Die Handelskette will deutschlandweit auf 1.500 Läden aufstocken und sagt Aldi, Lidl & Co. damit den Kampf an. „In Deutschland sehen wir Potenzial für mehr als 1.500 Geschäfte. Wir steuern mit schnellen Schritten auf dieses Ziel zu!“, verkündete Roman Heini, Geschäftsführer von Woolworth, bereits im April.

NRW-Filialen in den Startlöchern

Schon in den kommenden Wochen gehen die nächsten Läden an den Start. In Essen öffnet der Konkurrent von Aldi, Lidl & Co. am 10. Oktober. Weitere NRW-Städte mit Filialen sind Monheim am Rhein (26. September) und Mönchengladbach (4. Oktober).

Mehr News:

Woolworth ist dafür bekannt, günstige Artikel für den alltäglichen Bedarf anzubieten. Zu kaufen gibt es Geschenke, Dekoartikel oder auch Bastelzubehör. Kunden finden bei Woolworth ein großes und vielfältiges Sortiment. Um an die Kunden bundesweit herantreten zu können, möchte der Discounter stärker expandieren und neue Standorte eröffnen.