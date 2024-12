Lidl macht Rolle rückwärts – jetzt bekommt Aldi das Zittern

Gerade erst hat sich Lidl aus einer bestimmten Branche zurückgezogen, aber nur ein halbes Jahr später steigt der Discounter wieder ein. Das neue Angebot von Lidl kann damit dem Konkurrenten Aldi richtig gefährlich werden.

Große Reisen für kleines Geld, das war einmal das Angebot der Discounter für ihre Kunden. Jedoch lief das Reisegeschäft nicht so gut wie erhofft, und Lidl hat sich vor einem halben Jahr aus der Branche zurückgezogen, wodurch einer der großen Konkurrenten von Aldi weggefallen ist.

Lidl: Reiseangebote nach Singapur und Bali

Jedoch hat es sich Lidl anscheinend ein halbes Jahr später wieder anders überlegt und steigt wieder in das Urlaubsgeschäft ein. Wie „Die Welt“ berichtet, bietet der Discounter momentan Rundreisen nach „Singapur und Bali“ an. Im kommenden Mai organisiert das Unternehmen eine Reise zum Formel-1-Qualifying in Imola/Italien.

Warum genau Lidl sich vor einem halben Jahr aus dem Reisegeschäft zurückgezogen hat, ist unklar. Auch auf Nachfrage von DER WESTEN teilt das Unternehmen nur mit, dass Lidl wieder Reisen anbietet und man „darüber hinaus keine weiteren Informationen zur Verfügung stellen“ kann. Das Unternehmen erläutert ebenfalls nicht, wie die Reise-Programme in Zukunft aussehen sollen.

Jedoch vermutet „Die Welt“, dass die Entscheidung, wieder ins Geschäft einzusteigen, mit dem neuen Vertriebsleiter Jens Thiemer zusammenhängt. Dieser soll Lidl anscheinend ein neues Image verpassen. Nicht nur sollen die Online-Kanäle vermarktet werden, es soll auch mehr Emotionalität mit dem Discounter assoziiert werden. Ein Image-Wechsel, den man wahrscheinlich mit dem Thema Reisen und Urlaub erreichen möchte.

Große Konkurrenz durch Online-Buchungportale

Aber während Lidl aus der Reisebranche ausgestiegen ist, war Aldi auch nicht untätig und man kann schnell sehen, dass sich das Urlaubsangebot des Unternehmens ebenfalls stark verändert hat. Die Hälfte der Angebote besteht fast nur noch aus Kreuzfahrten und es gibt auch einige Rundreisen in exotische Reiseziele, wie in Asien, Afrika und Südamerika. Auch werden auf „Aldi-Deals“ Angebote „aus den Bereichen Freizeit, Wellness oder Reise“ gemacht, wie vergünstigte Festivaltickets.

Nachdem Lidl kurzzeitig aus dem Geschäft ausgestiegen war, werden von dem Discounter wieder abenteuerliche Reisen angeboten. Damit ist der altbekannte Konkurrent von Aldi wieder zurück auf dem Markt. Aber dieser wird nicht nur von den beiden Lebensmittel-Discountern umkämpft, sondern auch die Marktführer der Onlinebuchungsportale, wie Check24 und Booking, mischen ganz vorn mit.