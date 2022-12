„Letzte Generation“ ist „untröstlich“ wegen fehlendem Sekundenkleber – das steckt wirklich hinter dem Tweet

Die „Letzte Generation“ sorgt in den letzten Wochen und Monaten durch ihre Aktionen immer wieder für Schlagzeilen und Aufsehen. Immer wieder legen die „Klima-Kleber“ Straßen oder ganze Flughäfen lahm. Für einige sind sie ein Vorbild, andere können mit ihren Aktionen gar nichts anfangen.

Ständiger Begleiter der Aktivisten der „Letzten Generation“ ist selbstredend Kleber, denn ohne ihn können sie sich schwerlich auf Straßen und Co. festkleben. Nun ist ein Tweet der Gruppe aufgefallen, in dem sie sich wegen eines fehlenden Klebers beschweren. Doch was hat es damit auf sich?

„Letzte Generation“ sorgt mit Tweet für aufsehen

„Wir sind untröstlich! Wegen ‚behördlicher Beanstandung‘ wurde unser Lieblings-Sekundenkleber deutschlandweit zurückgerufen. Grund unbekannt. Die Filialleitung konnte uns nicht weiterhelfen, so etwas sei noch nie vorgekommen. Hinweise, was das Problem sein könnte, bitte an uns!“ heißt es in einem Tweet der „Letzten Generation“. Doch ist das alles nur ein Scherz oder haben die Klimaaktivisten tatsächlich eine Vorliebe für den nicht mehr verkauften Kleber? Wir haben nachgefragt.

Tatsächlich soll es sich dabei um einen ironischen Tweet handeln, der offenbar nur zum Ziel hat, weitere Aufmerksamkeit für die Ziele der Gruppe zu generieren. Anscheinend gibt es den Kleber in einer Filiale von Woolworth in Berlin allerdings tatsächlich nicht mehr.

DAS steckt hinter dem Kleberverkaufsverbot

Aber wurde der Verkauf des Klebers verboten, da er gerne von den Aktivisten benutzt wird? Die Antwort lautet ganz einfach: nein! „Der Artikel ‚Sekundenkleber 6 g‘ wurde Ende November aufgrund einer behördlichen Beanstandung vorübergehend aus dem Sortiment genommen. Auf dem Produkt bzw. der Verpackung fehlen relevante Sicherheitshinweise. Diese Hinweise werden wir nachträglich in Form eines Stickers auf der Produktverpackung anbringen“, heißt es von dem Unternehmen.

Für die letzte Generation gibt es aber auch gute Nachrichten, denn der Kleber soll bald wieder verkauft werden. „Ein Rückruf im eigentlichen Sinne liegt in diesem Fall übrigens nicht vor, da nicht das Produkt an sich, sondern lediglich die Deklaration beanstandet wurde. Bereits verkaufte Ware muss in diesem Fall nicht zurückgegeben werden. Es handelt sich daher nur um ein vorübergehendes Verkaufsverbot“, stellt der Konzern weiterhin klar.