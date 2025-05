Fabian Hambüchen privat: Hinter den Kulissen eines Sportlers – intime Beichte

Fabian Hambüchen ist ein ehemaliger deutscher Kunstturner, der besonders für seine Erfolge an den Geräten und seine beeindruckende Karriere bekannt wurde. Er hat viele Medaillen bei Weltmeisterschaften, Europameisterschaften und Olympischen Spielen errungen und ist in der Sportwelt ein bekannter Name. Doch wie sieht es eigentlich in seinem Privatleben aus?

In diesem Artikel werfen wir einen Blick auf Fabian Hambüchens Privatleben und entdecken, was der ehemalige Spitzensportler nach seinem Rücktritt aus dem Leistungssport macht, welche Hobbys und Interessen er hat und wie er sich als Mensch abseits der Kameras und des Rampenlichts zeigt.

Fabian Hambüchen privat: Eine Karriere voller Erfolge

Fabian Hambüchen wurde am 25. Oktober 1987 in Wetzlar, einer Stadt in Hessen, geboren und kommt aus einer sportbegeisterten Familie. Sein Vater, Michael Hambüchen, war ein erfolgreicher Turntrainer, der Fabian schon früh mit dem Turnen vertraut machte. Seine Mutter, Gisela Hambüchen, war talentierte Leichtathletin und förderte ebenfalls das sportliche Umfeld in der Familie.

+++ Marie Mouroum privat: Die traurige Geschichte hinter ihrem Erfolg +++

Fabian Hambüchen ist 1,70 Meter groß und hat eine außergewöhnliche Karriere im Kunstturnen hingelegt, die von zahlreichen Medaillen und Erfolgen geprägt ist. Er gewann Olympisches Gold am Reck 2016 in Rio und Bronze 2008 in Peking. Zudem wurde er dreifacher Weltmeister am Reck (2007, 2011, 2014) und holte zahlreiche Medaillen bei Europameisterschaften. Besonders bekannt wurde er für seine technische Perfektion und die hohe Schwierigkeit seiner Übungen, was ihn zu einem der größten Turner seiner Generation machte.

Die Fans konnten Fabian Hambüchen nicht nur bei den Olympischen Spielen bewundern, sondern auch im Fernsehen. Er übernahm eine Gastrolle in der RTL-Serie „Alles was zählt“ und zeigte dabei ein neues Talent.

Fabian Hambüchen privat: Sie waren seine Ex-Freundinnen

Im Privatleben zeigte sich der Olympiasieger als wahrer Romantiker und stand mit seinen Liebesgeschichten oft im Rampenlicht der Öffentlichkeit. 2015 war er mit der fünf Jahre jüngeren Lehramtsstudentin Marcia Ev zusammen, die er im Trainingslager kennengelernt hatte. Auf seinen Facebook-Profilen zeigte sich das Paar stets verliebt. Doch im Mai 2017 kam die Nachricht, dass sie sich getrennt hatten.

Kurz danach war Fabian mit der zehn Jahre jüngeren Sportstudentin Nina zusammen. Auch diese Beziehung hielt nicht lange, und er erklärte später: „Es hat am Ende leider nicht gepasst. Aber wir hatten eine schöne Zeit.“ Die beiden waren etwas mehr als ein Jahr ein Paar, und bei einem Sportpresseball in Frankfurt zeigte Fabian Hambüchen Nina erstmals öffentlich an seiner Seite.

Fabian Hambüchen privat: Er hat seine große Liebe gefunden

Im Jahr 2020 fand der Olympiasieger schließlich seine große Liebe: Er traf Viktoria Feldbusch, und seitdem sind die beiden unzertrennlich. Bereits bei ihren ersten Gesprächen hatte Hambüchen das Gefühl, sie würden sich „schon eine Ewigkeit kennen“. Er sprach von einem starken Vertrauen und einer tiefen Verbundenheit, die in kurzer Zeit gewachsen seien. Ihre erste Begegnung bezeichnete der Olympiasieger als „magisch“ – eine echte Liebe auf den ersten Blick. Mit Viktoria, die ebenfalls sportbegeistert ist, fühlt sich Hambüchen so, als könne er wirklich er selbst sein. „Sie macht mich sehr glücklich und das tut unheimlich gut“, sagte der Sportler über seine Partnerin im Gespräch mit dem Magazin „Bunte“.

Im Urlaub auf den Malediven machte der bekannte Sportler einen Heiratsantrag, der genau so verlief, wie er es sich immer vorgestellt hatte. Im Januar 2022 berichtete das Magazin „Bunte“ von diesem besonderen Moment. Und um sicherzustellen, dass seine große Liebe nicht von ihm wegläuft, heiratete Fabian Hambüchen Viktoria Feldbusch im Juli 2022.

Fabian Hambüchen mit seiner Frau Viktoria – Einblicke in das Privatleben des ehemaligen Spitzensportlers. Foto: IMAGO/Apress

Fabian Hambüchen privat: Intime Beichte

Ob der Olympiasieger und die Fitnesstrainerin in Zukunft Kinder haben möchten, bleibt noch unklar. Viktoria erklärte, dass sie und Fabian bereits einen Hund namens Seppi haben, den sie sehr lieben und der für sie wie ein Kind ist. Fabians Partnerin fügte hinzu, dass alles andere noch etwas warten könne.

Das Traumpaar teilt regelmäßig Bilder von gemeinsamen Trainingseinheiten und zeigt sich als fitnessbegeisterte Partner. Laut der Fitnesstrainerin komme die sportliche Betätigung auch ihrem Liebesleben zugute. Sie erklärte in einem Interview mit Gala, dass sie und Fabian die Muskeln des anderen lieben und dass das gemeinsame Training positive Auswirkungen auf ihre intime Beziehung hat. „Durch die ausgestoßenen Hormone beim Training ist es ganz natürlich, dass man noch mehr Lust auf Sex hat“, erzählt Fabians Partnerin gegenüber Gala.

+++ Christine Neubauer privat: Zwischen Erfolg und Schmerz – die unbekannten Seiten der Schauspielerin +++

Nach seinem Rücktritt im Jahr 2017 stürzte sich Fabian Hambüchen in neue berufliche Herausforderungen, unter anderem im Bereich der Medien und als Unternehmer. Darüber hinaus nutzt der Sportler die Gelegenheit, sein Wissen und seine Erfahrungen durch Vorträge und Workshops an junge Sportler weiterzugeben. Besonders liegt ihm am Herzen, anderen Athleten zu helfen, die mit den physischen und mentalen Anforderungen des Leistungssports zu kämpfen haben.

Fabian Hambüchen wieder im TV

Ab Februar 2025 wird der ehemalige Kunstturner Fabian Hambüchen Teil der 18. Staffel von „Let’s Dance“ sein. In einem Interview zeigte der Sportler sich begeistert von der bevorstehenden Herausforderung und erklärte: „Es ist eine große Herausforderung für mich, bei ‚Let’s Dance‘ mitzumachen, da ich aus meiner Komfortzone herauskommen muss. Es wird spannend, und ich habe großen Respekt vor der Leistung jedes Teilnehmers. Ich werde mein Bestes geben und versuchen, so weit wie möglich zu kommen.“

Es ist nicht das erste Mal, dass Hambüchen im TV zu sehen ist. Neben seinem Gastauftritt bei „Alles was zählt“ war er unter anderem bei „Mein Mann kann“, „Das Duell um die Welt“, „Groß gegen Klein“ oder „Die Promi-Darts-WM“ zu sehen.

Über das Privatleben von Fabian Hambüchen weißt du nun Bescheid, aber wie sieht es mit seinen Mittänzern bei „Let’s Dance“ aus? Wir verraten dir, was du über Ben Zucker privat wissen solltest.>>>