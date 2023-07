Langweid (Augsburg): Brutale Bluttat ++ Mann schießt um sich ++ Drei Tote

Grausame Bluttat nahe Augsburg. Wie mehrere Medien berichten, hat ein Mann in Langweid (Kreis Augsburg) um sich geschossen und dabei drei Menschen getötet. Zwei weitere wurden schwer verletzt.

Am Freitagabend (28. Juli) soll der 64-jährige Mann in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in Langweid (Kreis Augsburg) eingedrungen sein und das Feuer eröffnet haben. Nachdem er dort zwei Frauen und einen Mann tötete, brach er in eine zweite Wohnung ein und schoss dort zwei weitere Menschen nieder, die schwer verletzt wurden.

Langweid (Augsburg): Brutale Bluttat mit drei Toten

Gegen 19.15 Uhr sei der Mann in die erste Wohnung im Haus in der Schubertstraßa in Langweid eingedrungen. Seine Opfer waren eine 49- und eine 72-jährige Frau sowie ein 52-jähriger Mann.

Danach ging er in die einige Fußminuten entfernte Hochvogelstraße, drang in eine weitere Wohnung ein und schoss eine 32-Jährige und einen 44-Jährigen nieder. Beide werden mit Schussverletzungen im Krankenhaus behandelt, befinden sich aber wohl in stabilem Zustand.

Nach der Tat wurde der Mann von der Polizei festgenommen. Die Hintergründe sind zur Stunde völlig unklar. Das Dorf Langweid im Landkreis Augsburg wurde von den Beamten zeitweise regelrecht abgeriegelt, bis der offenbar allein agierende Täter verhaftet werden konnte.