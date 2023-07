„Lost Place“-Schock: Fotografen suchen Nervenkitzel – und machen Horror-Fund

„Lost Places“ sind mystisch und oft auch gruselig – und genau deshalb so beliebt. Doch für einige Fotografen wurde der Besuch eines verlassenen Gebäudes zu einem echten Alptraum.

Auf der Suche nach Nervenkitzen und tollen Schnappschüssen entdeckten die Abenteurer in einem „Lost Place“ eine menschliche Leiche. Ist die dort versteckt worden? War es ein Verbrechen?

„Lost Place“-Besucher entdecken Leiche

In aller Herrgottsfrühe war am Lindenauer Hafen in Leipzig eine Leiche entdeckt worden. Laut „Bild“ handelte es sich um „Lost Place“-Fotografen, die im Morgengrauen den grausigen Fund machten. Auf der Motivsuche waren sie in einem alten, verlassenen Getreidespeicher unterwegs, als sich ihnen der schlimme Anblick offenbarte.

Im abbruchreifen Gebäude an der Plautstraße im Dunckerviertel der sächsischen Großstadt fanden sie um 4.40 Uhr eine menschliche Leiche. Sofort alarmierten sie die Polizei, die mit Kriminalbeamten anrückte und den Tatort sicherte.

Das sind Lost Places:

Der Ausdruck Lost Place bedeutet sinngemäß „vergessener Ort“.

Die Faszination dieser Orte liegt darin, dass Besucher selbst auf „Entdeckungsreise“ gehen können.

Auf der anderen Seite birgt diese Eigenart der Plätze auch manchmal unterschätzte Gefahren.

Menschliche Leiche in altem Getreidespeicher entdeckt

Die Obduktion der Leiche wurde angeordnet, das Ergebnis steht noch aus. Aktuell, so eine Polizei-Sprecherin, kann ein Verbrechen weder ausgeschlossen noch bestätigt werden.

Die Polizei Leipzig geht davon aus, dass die Ermittlungen um den grausigen „Lost Place“-Fund noch einige Zeit in Anspruch nehmen wird. Zunächst wird nun gehofft, dass die Obduktion Aufschluss über Zeitpunkt und Grund des Todes geben wird.