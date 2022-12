Kreuzfahrt: Beliebte Reederei erhöht besondere Gebühr – Passagiere sind irritiert

Große Verwirrung bei den Kreuzfahrt-Fans! Die meisten buchen nach ihrer Auszeit auf hoher See direkt für das nächste Jahr. Dabei sind einige Reisende allerdings auf eine kuriose Gebühr gestolpert.

Eine beliebte Reederei erhebt bereits seit einigen Monaten Anspruch auf diese Zahlung. Bei deiner nächsten Kreuzfahrt wird diese Summe sogar noch höher. Trotzdem ist vielen Urlaubern nicht klar, wofür sie überhaupt so tief in die Tasche greifen müssen.

Kreuzfahrt-Passagiere sind verwirrt

Damit eine Kreuzfahrt für die Urlauber zu einem unvergesslichen Ereignis wird, ist viel Vorbereitung gefragt. An Bord arbeiten zahlreiche Mitarbeiter, damit es den Passagieren Tag und Nacht gut geht. Von einem frisch zubereitete Abendessen zu einem stets ordentlichen Zimmer gibt es eine Menge Aufgaben für das Personal.

Die beliebte Reederei MSC findet, dass dieser Einsatz belohnt werden sollte. Deswegen führte der Reiseanbieter am bereits am 1. April 2021 die sogenannte Hotel-Servicegebühr ein. Über ein Jahr später wundern sich die meisten Gäste allerdings immer noch, was dahinter steckt.

So auch in einer Gruppe auf Facebook, in der sich Kreuzfahrt-Reisende über ihre Erlebnisse austauschen. Dort merkt ein Nutzer an, dass sich die Pauschale im Dezember um 20 Prozent erhöhen soll. Das bedeutet pro Nacht zwei Euro mehr für Erwachsene und einen Euro mehr für Kinder. MSC bestätigt das auf der Internetseite.

„Bitte beachten Sie, dass ab dem 12. Dezember 2022 unsere neue und obligatorische Hotel-Servicegebühr pro Person und Nacht, wie in der folgenden Tabelle dargestellt, gilt. Gäste mit einer bestehenden Buchung, die vor dem 12. Dezember 2022 getätigt wurde, sind von dieser Änderung nicht betroffen, unabhängig davon, ob die Hotel-Servicegebühr im Voraus bezahlt wurde oder später an Bord bezahlt wird“, erklärt der Reiseanbieter. Die Pauschale pendelt sich bei den meisten Reisen bei etwa zehn Euro pro Nacht ein. Dabei kann sich die Währungseinheit je nach Reiseziel ändern.