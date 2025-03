Kreuzfahrt-Passagiere haben jetzt Gewissheit – Zuckerfest wirbelt alles durcheinander

Zwar gibt es Touristen, für die Kreuzfahrten die wunderbarste Art des Reisens sind und die deshalb regelmäßig in See stechen. Doch für viele Menschen ist und bleibt die Fahrt auf einem Ozean-Riesen ein seltenes oder gar einmaliges Vergnügen – schon allein wegen der hohen Kosten. Da sollte dann auch nichts schiefgehen und die Urlaubsfreude trüben.

Viele Kreuzfahrt-Passagiere, die jetzt aktuell an Bord sind oder gehen, werden daher umso mehr aufhorchen. TUI Cruises hat die Route der „Mein Schiff 7“ vom 30. März bis 6. April 2025 deutlich umgebaut. Grund für die Änderung ist das Zuckerfest, das den Fastenmonat Ramadan abschließt. Aber wieso wirbelt dieser religiöse Feiertag eine Schiffsreise durcheinander?

Wegen Zuckerfest: Kreuzfahrt-Plan muss angepasst werden

Auf dem Reiseplan der „Mein Schiff 7“ befinden sich muslimische Regionen. So sollte das Kreuzfahrt-Schiff am 1. April in Agadir (Marokko) anlegen. Da dort aber wegen des Zuckerfests viele Geschäfte und öffentliche Einrichtungen geschlossen bleiben, wurde der Aufenthalt auf den 3. April verlegt. Diese Entscheidung soll sicherstellen, dass Reisende die Stadt ohne Einschränkungen erleben können.

Durch die Anpassung der Kreuzfahrt-Route ändert sich allerdings der Fahrplan für andere Häfen. Der neue Reiseverlauf sieht vor, dass die „Mein Schiff 7“ am 1. April San Sebastian auf La Gomera anläuft. Am 2. April wird der Ozean-Riese in Arrecife auf Lanzarote anlegen, bevor es am 3. April nach Agadir weiterfährt. Die dortigen Feierlichkeiten zum Zuckerfest sind dann beendet. Damit entfällt allerdings der ursprünglich geplante Übernachtungsaufenthalt auf Lanzarote.

Später nach Agadir – kein Ausflug auf Lanzarote

Infolgedessen musste TUI Cruises wiederum das Ausflugsangebot überarbeiten. Besonders betroffen ist ein geplanter Abendausflug nach Puerto del Carmen auf Lanzarote, der nun nicht mehr stattfinden kann, da das Kreuzfahrt-Schiff nicht über Nacht im Hafen bleibt. Viele Gäste, die diesen besonderen Ausflug bereits gebucht und sich darauf gefreut hatten, dürften enttäuscht sein. Immerhin können sie ihre Reservierung kostenfrei stornieren. Allerdings stellt sich die Frage, warum der Veranstalter die Reise nicht von vornherein anders geplant hat. Das Zuckerfest kommt schließlich nicht überraschend.

Die neue Route der Kreuzfahrt beginnt wie ursprünglich in Las Palmas auf Gran Canaria. Nach einem Seetag wird San Sebastian auf La Gomera angesteuert, gefolgt von einem Aufenthalt in Arrecife auf Lanzarote. Danach geht es nach Agadir, bevor das Schiff erneut einen Seetag einlegt. Am 5. April bleibt der Stopp in Santa Cruz auf Teneriffa unverändert, bevor die Reise in Las Palmas endet. Diese Anpassungen ermöglichen es den Passagieren, trotz des Zuckerfestes alle vorgesehenen Destinationen zu besuchen – auch wenn es hier und da zu Abstrichen kommt.

Durch die Verlegung des Agadir-Besuchs können die Reisenden die Stadt in vollem Umfang genießen. Während des Zuckerfestes sind in Marokko viele Geschäfte geschlossen, sodass ein Aufenthalt am 1. April mit Einschränkungen verbunden gewesen wäre. Die neue Planung berücksichtigt diese Gegebenheiten und sorgt dafür, dass das Erlebnis in Agadir nicht beeinträchtigt wird. Zudem bleibt durch den zusätzlichen Seetag ausreichend Zeit für Erholung an Bord der Kreuzfahrt.