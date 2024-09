Kreuzfahrt: Gefahr für Passagiere! Route muss geändert werden – mit drastischen Folgen

Eine Kreuzfahrt ist für viele Menschen ein Ereignis, auf das sie lange gespart oder auf das sie sich schon lange gefreut haben. Umso ärgerlich ist es dann für Kreuzfahrt-Reisende, wenn sich ihre eigentliche Route ändert.

Bei einer Kreuzfahrt von MSC Cruises dürften die Urlauber aber froh über die neue Routenplanung sein – schließlich geschieht sie zu ihrer eigenen Sicherheit.

Kreuzfahrt: Änderung bei Weltreise!

So schön eine Weltreise mit einer Kreuzfahrt auch sein kann, so gefährlich ist sie aktuell in einigen Teilen der Welt. Seit dem erneuten Ausbruch des Nahost-Konflikts durch den Angriff der Hamas auf Israel ist sind auch die Anhänger der Huthi, einer Bürgerkriegspartei im Jemen, wieder gewalttätig. Seit Monaten beschießt die militärische Bewegung Schiffe und Frachter, die das Rote Meer überqueren oder den Suezkanal passieren. Einige Kreuzfahrten müssen deshalb andere Routen einschlagen.

Die MSC Magnifica gehört dazu. Die 2025 stattfindende Weltreise wird eben nicht durch diese Gewässer, sondern südlich um Afrika herum fahren, berichtet „Kreuzfahrt Aktuelles“. Die ersten Ziele auf der Reise – mit Zielen in Südamerika, im Pazifischen Ozean und in Australien – sind nicht von der Änderung betroffen. Erst ab Perth (Australien) kommt die veränderte Route zur Umsetzung.

Kreuzfahrt verlängert sich um einige Tage

Reisende der MSC Magnifica müssen auf die Ziele in Südostasien und dem Roten Meer verzichten, erleben dafür aber auf der Alternativroute über den Indischen Ozean Ziele auf den Malediven und Seychellen, auf Madagaskar, in Südafrika, Namibia und im Senegal.

Und Kreuzfahrt-Reisende haben einen weiteren Grund, sich über die Änderung zu freuen. So verlängert sich ihre Tour wegen der anderen Route von 116 auf 120 Tage. Die Weltreise des MSC-Dampfers beginnt somit am 5. Januar 2025 in Genua und endet auch dort am 5. Mai 2025.