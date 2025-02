Kreuzfahrt: Nach über 100 Tagen ist es vorbei – jetzt steht eine große Änderung bevor

Eine Kreuzfahrt ist für viele Menschen der perfekte Urlaub. Man genießt an Bord Luxus pur, befindet sich die meiste Zeit auf dem Meer und sieht dazu noch viele verschiedene Orte in kurzer Zeit.

Die Gegebenheiten einer Kreuzfahrt machen auch eine Weltreise möglich. So kehrte die AidaSol erst am Montag (17. Februar) von einem 117-tägigen Trip um die Welt zurück nach Hamburg. Doch auch wenn die Kreuzfahrt-Gäste glücklich von Bord gingen, wird sich der Trip für die AidaSol nicht wiederholen.

Kreuzfahrt: Änderung nach Weltreise

Was für ein Erlebnis! Die Weltreisenden auf der AidaSol erlebten in den letzten 117 Tagen jede Menge Highlights, ging die Kreuzfahrt doch unter anderem nach Rio de Janeiro in Brasilien, Neuseeland, Sydney in Australien, Kapstadt in Südafrika und nach Mauritius.

Zwei Kapitäne waren an der Weltreise beteiligt, bis zum Wechsel in Sydney hatte Kapitän Moritz Pankau das Ruder fest in der Hand, wurde dann von Tönnies Kohrs abgelöst, der den Dampfer und seine Insassen sicher nach Hamburg zurückbrachte. Die Kreuzfahrt war also ein voller Erfolg ohne Komplikationen – dennoch wird es künftig zu einer Änderung kommen.

+++ Kreuzfahrt: Skandal im Pool! Urlauber empört über Ekel-Alarm – „Dreckschw**** überall“ +++

Kreuzfahrt: Das wird aus der AidaSol

Die nächste Weltreise der Kussmund-Reederei wird nämlich nicht mehr mit der AidaSol durchgeführt, sondern an Bord der AidaDiva. Die steht aktuell noch in Marseille in Frankreich, wird dort modernisiert und fit gemacht für die längste Weltreise in der Geschichte von AidaCruises, die 2025/2026 stattfinden wird. Die genaue Route wird anders sein als die bisherige. Fest steht aktuell nur, dass es unter anderem nach Nordamerika, Hawaii und Japan gehen soll.

Die AidaSol darf währenddessen in der Karibik schippern. Vorher stehen aber vier Kreuzfahrten auf der Route „Winter im hohen Norden“ an. Dabei wird der Dampfer von Hamburg aus nach Nordnorwegen fahren und den Kreuzfahrten-Gästen vielleicht sogar ermöglichen, die berühmten Polarlichter zu sehen.