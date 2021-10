Kreuzfahrt: Urlauberin ist geschockt, als sie DIESE Durchsage hört – „Die Kabine zusammengebrüllt“

Von Jahr zu Jahr stechen mehr Touristen in See. Kreuzfahrten werden weltweit immer beliebter. Auch immer mehr Deutsche machen Urlaub auf hoher See.

Kreuzfahrten: Urlaub auf hoher See

In Zeiten von Corona sind Kreuzfahrt-Reisen mit einem Mehr an Aufwand verbunden. Die Teilnehmer brauchen unter anderem Einreiseformulare, Impfnachweise oder einen negativen Corona-Test, um an einer Kreuzfahrt teilnehmen zu können.

Für eine Urlauberin haben sich die vielen Vorbereitungen im Vorfeld der Kreuzfahrt jedoch offensichtlich gelohnt, wie unser Partnerportal MOIN zu berichten weiß.

Urlauberin erlebt Schock an Bord! (Symbolbild) Foto: Andrea Warnecke / dpa-tmn

Kreuzfahrt: Urlauberin macht Bild von ihrer Aussicht – das hat überraschende Konsequenzen

Manuela Müller aus Ahrensburg freut sich auf die geplante Kreuzfahrt mit ihrer Frau. Auf Deck des „Mein Schiff“-Dampfers fallen die Strapazen der Reisevorbereitungen von ihr ab. „Es war wie nach Hause kommen“, entsinnt sich die 48-Jährige. Vor ihr liegen ein paar entspannte Wochen ohne Stress.

Das sind die wichtigsten Codes an Bord eines Kreuzfahrt-Schiffes:

Bravo = Feuer an Bord

Alpha = Medizinischer Notfall

Kilo = Personal muss sich bei den Notfallstellen melden, beispielsweise für Evakuierungen

Echo = Schiff beginnt zu treiben

Oscar = Mann über Bord

30-30 = Putzkolonne wird gebeten, Dreck zu beseitigen; ein PVI (public vomiting incident) ist ein „Vorfall öffentlichen Erbrechens“

Operation Bright Star = Toter an Bord

Der blaue Himmel, die Weiten des Ozeans und wunderschöne Sonnenuntergänge – ein wahrgewordener Traum für die Urlauberin. An einem Abend an Deck sitzt sie mit ihrer Frau an der Bar und lässt den Abend mit einem Drink ausklingen. „Das Blau des Pools und das Farbspiel des Himmels“ haben es ihr angetan und sie macht ein Foto.

Genau dieses Foto sollte in ihrem Urlaub noch eine entscheidende Rolle spielen. Denn per Ansage auf dem Kreuzfahrt-Schiff wird ein Foto-Wettbewerb unter den Gästen ausgerufen – und es kommt zu einer Durchsage, die Manuelas Puls höher schlagen lässt.

Urlauberin erlebt Überraschung an Bord. (Symbolbild) Foto: imago/Eibner Europa

Denn plötzlich werden ihre Kabine und ihr Name auf dem Kreuzfahrtschiff für alle hörbar durchgesagt – sie hat den Wettbewerb gewonnen. Die wirkliche Überraschung folgt für die Touristin aber erst kurz danach und lässt sie ausrasten. „Ich habe die Kabine zusammengebrüllt“, so Manuela.

