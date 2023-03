Kreuzfahrt: Insiderin deckt Schockierendes auf – „Ließen Gäste häufiger zurück, als ich dachte“

Immer neue Länder sehen, da arbeiten, wo andere Urlaub machen und die ganze Zeit in der Nähe des Meeres sein: Kreuzfahrt-Mitarbeiter leben augenscheinlich das, wovon viele andere nur träumen. Doch auch auf einem Dampfer läuft nicht immer alles reibungslos nach Plan.

Wie ist es wirklich, ein Besatzungsmitglied auf einem Kreuzfahrt-Schiff zu sein? Eine Insiderin packt jetzt aus – und deckt dabei Schockierendes auf. Insgesamt sechs Jahre lang arbeitete sie an Bord eines Schiffes.

Kreuzfahrt-Schiffe nehmen oft keine Rücksicht auf Verspätungen

Wenn du glaubst, die Arbeit auf einem Schiff gleicht einem Kindergeburtstag, dann wirst du spätestens jetzt bitter enttäuscht. Gegenüber dem Online-Magazin „Insider“ erzählte Ex-Besatzungsmitglied Sharon W. jetzt, wie es hinter den Kulissen aussieht – und das ist nicht ohne. An Bord herrschen strenge Regeln. So musste sie zum Beispiel die Sicherheitsinformationen penibel genau kennen.

Immer wieder ist zu hören, dass Passagiere nach einem Ausflug an Land wieder zu ihrem Schiff zurückkehren wollen und dann merken, dass es weg ist. Dass das nicht selten vorkommt, kann auch Sharon W. bestätigen. „Ich habe im Gästeservice gearbeitet. Der war dafür zuständig, den Hafenagenten zu informieren, wenn wir in See stechen mussten, um rechtzeitig im nächsten Hafen anzukommen.“

Kreuzfahrt: Bei Landgang immer auf die Abfahrtszeit achten

Für das Verlassen und Betreten brauchten die Passagiere eine Schlüsselkarte. Deswegen wusste die Crew immer, wenn ein Gast noch nicht wieder an Bord war. Bei Personen, die an einem von dem Urlaubsanbieter organisierten Landausflug teilnahmen, wartete das Schiff so lange, bis sie wieder auftauchten. „Wenn die Gäste jedoch auf eigene Faust losfuhren und die Abfahrtszeiten des Schiffes vergaßen, fuhren wir manchmal ohne sie los – was häufiger vorkam, als ich dachte“, wird Sharon W. vom „Insider“ zitiert.

Heißt: Bei deiner nächsten Kreuzfahrt solltest du beim Landgang immer genau auf die Uhr schauen.