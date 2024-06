Kreuzfahrt: Wenn du diese Dinge an Bord tust, könnte die Fahrt für dich beendet sein

Eine Kreuzfahrt dient der neuen Erfahrung und Entdeckung von Städten und Ländern, aber natürlich auch der Entspannung. Manche Reisende nutzen die Kreuzfahrt in allen Zügen aus. Manche sogar etwas zu sehr. Das führt teilweise zu Verhalten, welches nicht gern gesehen wird. Hier ist eine Aufzählung von Dingen, die du unbedingt an Bord unterlassen solltest. Andernfalls könnte die Reise für dich beendet sein.

Kreuzfahrt: Darüber macht sich die Crew lustig

Lucy ist 28 Jahre alt und reist bereits seit über neun Jahren als Besatzungsmitglied durch die Welt. Sie weiß ganz genau, was Crew und anderen Gästen unangenehm auffällt. Daher rät sie allen Gästen dazu, dass sie besser niemals ihre Schuhe außerhalb der Kabine oder des Pool-Bereichs ausziehen sollten.

+++ Kreuzfahrt: Was machen DIE denn an Bord? Passagiere fallen aus allen Wolken +++

„Über Passagiere, die meinen, ohne Schuhe an Bord des Schiffes herumlaufen zu müssen, machen wir uns als Crew lustig. Urlauber gehen ohne Schuhe durch die Geschäfte und finden es sogar angemessen, ohne Schuhe ins Theater zu gehen, weil sie ja eigentlich drinnen sind“, erklärt sie gegenüber der „Daily Mail“.

Kreuzfahrt: Dafür kannst du sogar von Bord fliegen

Auf jeder Kreuzfahrt gibt es die Seenotrettungsübung, welche eine Pflichtveranstaltung für alle Reisenden ist und im Notfall Leben retten kann. Stattfinden muss die Übung immer während der 24 Stunden vor dem Ablegen des Kreuzfahrtschiffes. Jeder muss daran teilnehmen. Völlig egal, wie oft die Personen schon an einer Kreuzfahrt teilgenommen haben.

Daher wird die Teilnahme auch streng kontrolliert. Wer diese Übung schwänzt, fällt sofort auf, und das kann zu unangenehmen Konsequenzen führen. Denn wer für eine verspätete Abfahrt verantwortlich ist oder den Groll von Crew und Gästen auf sich zieht, sorgt nicht gerade für einen entspannten Start in den Urlaub. Wenn der Passagier dann auch noch den Folgetermin für die Übung verpasst, droht ihm sogar, dass er vom Personal von Bord geschmissen wird.

Mehr News:

Ebenfalls ein No-Go ist das Rauchen in den Kabinen. Das Rauchen ist generell nur in bestimmten öffentlichen Beriechen eines Kreuzfahrtschiffes erlaubt. Diese sind auch genau ausgeschildert. Wer also unerlaubterweise in der Kabine raucht, verstößt gegen wichtige Sicherheitsvorschriften.

Die Reederei „Carnival Cruise Line“ hat daher auch ihre Strafen drastisch erhöht. Wer in unerlaubten Bereichen raucht, muss eine Strafe um die 460 Euro zahlen. Des Weiteren droht dem Passagier, dass er im nächsten Hafen von Bord geworfen wird. Kreuzfahrt-Passagiere sollten sich daher besser immer an die Regeln halten.