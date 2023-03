Kreuzfahrt: Strenges Verbot an Bord – Urlauber reagieren eindeutig

Eine Kreuzfahrt ist kein günstiges Vergnügen. Dementsprechend wollen Passagiere ihre Zeit an Bord auch bestmöglich genießen. Doch auch an Bord eines Dampfers herrschen einige Regeln, an die sich Urlauber halten müssen.

Zum Beispiel beim Thema Mitbringen von Speisen und Getränken an Bord eines Kreuzfahrt-Schiffes. Das liegt unter anderem auch an Zollvorschriften und Einreisebestimmungen in die angelaufenen Länder, wie „cruisetricks.de“ schreibt. Insbesondere frische Lebensmittel wie Wurst, Fleisch, Obst und Gemüse dürfen meist nicht mit an Bord gebracht werden.

Kreuzfahrt-Fan hat wichtige Frage

In einer öffentlichen Facebook-Gruppe für Fans der Reederei „Costa“ wurde über dieses Thema heiß diskutiert. Eine Frau wollte von der Community wissen: „Thema ‚Essen und Getränke mit an Bord bringen verboten‘ – wir kennen bisher nur ‚Phönix‘-Schiffe, haben von Landausflügen schon mal eine Kleinigkeit zum Naschen für abends auf dem Balkon mit an Bord gebracht. Geht nicht um große Mengen, einfach nur Kleinigkeiten von unterwegs – hat bei ‚Phönix‘ keinen gejuckt, wenn man zurückkam. Wie wir das bei Costa kontrolliert?“

Und die Reaktion auf die Frage ist fast eindeutig: „Wir haben schon mal Süßigkeiten gekauft und mit an Bord gebracht, beziehungsweise haben wir von Anfang an immer Müsliriegel für die Kinder für die Landausflüge dabei. Das war alles in Ordnung. Auch bei angefangen Wasserflaschen hat keiner was gesagt. Ich denke, es geht eher um alkoholische Getränke“, kommentiert beispielsweise ein Gruppen-Mitglied unter dem Beitrag.

Passagiere sind sich einig

„Wir bringen oft Süßigkeiten oder Knabbereien mit an Bord zum Beispiel kaufen wir oft in Belgien belgische Pralinen ein und in Italien Kekse oder Süßigkeiten. Sind erlaubt mit an Bord zu nehmen“ und „Nie wer geschaut. Rein in die Tasche und gut“, heißt es von weiteren Passagieren.

Und auch „cruisetricks.de“ schreibt in einem Beitrag: Abgepackte Snacks wie zum Beispiel Müsliriegel sind okay. Um ganz auf Nummer sicher zu gehen, fragst du bei deinem Kreuzfahrt-Unternehmen vor Reise-Antritt am besten nochmal nach.