Kreuzfahrt: Das bekommen nur wenige Aida-Urlauber mit – Insiderin packt aus

Mit einem leckeren Cocktail in der einen und einem spannenden Buch in der anderen Hand liegt man mit Sonnenbrille an Deck und lässt es sich so richtig gut gehen. So sieht zumindest der Alltag vieler Passagiere aus, die dem Wetter in Nordrhein-Westfalen entfliehen und sich bei einer Kreuzfahrt auf hoher See verwöhnen lassen. Was sich hinter den Kulissen eines Schiffes wirklich abspielt, bleibt dabei meist ein Geheimnis.

Doch nun wird dieses Geheimnis gelüftet – und dafür sorgt ein Crewmitglied von Aida Cruises. Unser Partnerportal „MOIN.DE“ berichtet.

Aida-Insiderin enthüllt Kreuzfahrt-Realität

Was hinter den Kulissen eines Kreuzfahrtschiffes passiert, teilt jetzt eine echte Aida-Insiderin. Auf ihrem Instagram-Account folgen ihr fast 10.000 Menschen – eine stolze Zahl an Followern, die sich alle für die Realität auf den Ozeanriesen interessiert. Denn auf ihrem Kanal zeigt die Kreuzfahrtmitarbeiterin Bilder, die man als normaler Passagier sonst nie zu sehen bekommen würde.

Als Besatzungsmietglied postet sie auf ihrem Kanal Videos des Schiffes, die eigentlich nur den Besatzungsmitgliedern zugänglich sind. Sie zeigt zum Beispiel Einblicke in die Maschinenräume oder Bilder aus der Kapitänskajüte des Schiffes. Spannend für alle, die sich für die Ozeanriesen interessieren! Doch das ist noch nicht alles. „MOIN.DE“ berichtet auch über den Arbeitsalltag der Mitarbeiterin von Aida Cruses.

Der Arbeitsalltag auf einem Kreuzfahrtschiff

Die 24-Jährige postet zudem über ihren Alltag als Besatzungsmitglied. Sie zeigt nicht nur ihre vielfältigen Aufgaben, sondern klärt auch über die verschiedenen nautischen Begriffe auf, erzählt von ihrem Werdegang und erläutert die Ausbildungsmöglichkeiten auf einem Kreuzfahrtschiff. Und eines ist sicher: Als nautische Offizierin hat sie Arbeitszeiten, die es in sich haben – vor 4 Uhr morgens muss sie teilweise schon an Deck bereitstehen!

Als Kreuzfahrtpassagier der Aida Cruises kann man sich auf einiges an Luxus und Komfort freuen. Doch auch ein Blick hinter die Kulissen lohnt sich. Kreuzfahrtschiffe sind komplexer, als man zunächst denkt, und bieten die verschiedensten Berufsmöglichkeiten.