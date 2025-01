Kreuzfahrt: Frau zeigt ihre Aida-Dekoration – und löst damit hitzige Diskussion aus

Unendliche Weiten, blaues Meer und leckeres Essen – See-Reisen sind beliebt. Schließlich steht bei vielen der Wunsch „Einmal im Leben eine Kreuzfahrt machen“ auf der To-do-Liste. Kein Wunder also, dass 2023 fast vier (!) Millionen Menschen aus Deutschland über die Weltmeere schipperten.

Doch als eine glückliche Reisende nun ihre Aida-Dekoration zeigte, löste sie eine hitzige Diskussion aus. Viele waren sogar schockiert, wie „MOIN“ informierte.

Kreuzfahrt: XXL-Aida-Dekoration löst Wirbel aus

Also, es geht nicht etwa um die opulente Ausstattung eines Kreuzfahrtschiffes, sondern um das Zuhause des leidenschaftlichen Aida-Fans! Statt einer klassischen Inneneinrichtung hat sie das Treppengelände mit einer Sammlung von Schlüsselbändern und Bordkarten verziert – und das im wahrsten Sinne des Wortes. Und als wäre das nicht schon genug, zieren die berühmten Aida-Buchstaben die Treppe wie eine Art schwimmendes Monument.

Aber nicht jeder ist begeistert. Einige Stimmen in den Foren werfen der Kreuzfahrt-Liebhaberin vor, ihre Wohnung damit in ein reines Reisebüro zu verwandeln – als würde sie jede Stufe als Boardingpass für die nächste Kreuzfahrt betrachten. Manche unterstellen sogar, dass sie mit diesem Post lediglich angeben will, wie viele Aida-Reisen sie bereits unternommen hat.

Kreuzfahrt: Kritik trifft auf Lob

Auf der anderen Seite gibt es jedoch auch Forum-User, die sich sicher sind: Die Kritiker sind einfach neidisch auf die unzähligen Kreuzfahrten der Frau! Diese raten ihr, die negativen Kommentare nicht zu ernst zu nehmen und weiterhin mit Stil (und Bordkarten) durch ihr Leben zu segeln.

Eines ist sicher: Die Geschmäcker sind eben verschieden, und jeder sollte zu Hause machen, was er will. Wie eine Frau die Diskussion treffend zusammenfasste? Das kann man auf „MOIN“ nachlesen.