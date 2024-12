Kreuzfahrt-Riese sagt eine Reise nach der anderen ab – Urlauber können es kaum glauben

Eine nach der anderen – bei Tui regnet es Absagen. Gleich drei Dampfer der „Mein Schiff“-Flotte sind betroffen sowie zahlreiche Kreuzfahrten. Der Grund ist ernst, doch dürfte er weder für die Reederei noch die Passagiere von ungefähr kommen.

Kreuzfahrt-Absagen zum Herbst

Bei Tui hagelt es Absagen. Bei den geplanten Herbstkreuzfahrten kommt es zu großen Veränderungen, da der Kreuzfahrt-Riese nun die Routen wechselt. Dabei geht es um die Transreisen, die für den Zeitraum zwischen Oktober und Dezember 2025 angesetzt wurden.

Sowohl die „Mein Schiff 4“ als auch ihre jüngeren Schwestern 5 und 6 sind davon betroffen. Es geht um die Fahrten zwischen dem 1. Oktober und 3. November („Mein Schiff 4“) sowie zwischen dem 7. November und 13. Dezember („Mein Schiff 5“) und dem 19. Oktober bis 26. November („Mein Schiff 6“). Diese werden nun nicht wie geplant stattfinden.

Kreuzfahrten nicht länger durchs Rote Meer

Die Positionierungsfahrten hätten die Gäste erneut durch das Rote Meer geführt. Doch sieht Tui hier nach wie vor die „anhaltend schlechte Sicherheitslage“ als zu gefährlich, um die Fahrten durchzuführen. „Tui Cruises hat bereits im Frühjahr und Herbst 2024 sowie im Frühjahr 2025 ähnliche Anpassungen vorgenommen.“

Daher kommt die Nachricht jetzt nicht überraschend. Als Kunde dürfte man sich mittlerweile allerdings wundern, dass Fahrten durch das Rote Meer überhaupt noch angeboten werden. So folgt die Enttäuschung doch meist auf dem Fuß.

Tui bietet den betroffenen Kunden eine automatische kostenlose Stornierung sowie zehn Prozent Rabatt auf eine neue Buchung an. So zum Beispiel auch auf die alternativen Afrika-Reisen, die nun anstelle der Routen durch den Suezkanal stattfinden werden. Diese können in Kürze gebucht werden, wie „Kreuzfahrt-Aktuelles“ berichtet.