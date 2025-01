Kreuzfahrt: Preise steigen unaufhörlich – Tui-Kunden halten es nicht mehr aus

„Mein Schiff“ gehört zu den beliebtesten Kreuzfahrtflotten. Jedes Jahr fahren Zigtausende an Bord der Schiffe mit und erleben dabei unvergessliche Abenteuer auf hoher See. Doch zwei Dampfer der Reederei Tui sorgen jetzt für eine hitzige Diskussion unter den Passagieren.

Die Linien „Flow“ und „Relax“ sowie eine Kreuzfahrt über die Osterferien stehen im Zentrum des Geschehens. Wie unser Partnerportal „MOIN“ berichtet, ist einem aufmerksamen Urlauber ein überraschendes Detail aufgefallen, das nun für Aufregung sorgt.

Kreuzfahrt: Gähnende Leere auf neuem Schiff

Wie der „Mein Schiff“-Reisende bei der Überprüfung der Zimmerlegung bei seiner anstehenden Fahrt bemerkte, war da noch viel Luft nach oben. Etliche Kabinen waren noch nicht belegt, 366, um genau zu sein. Und das Schiff „Relax“ soll am 16. April in See stechen – mitten in der Ferienzeit. Und dann ist es auch noch ein ganz neuer Dampfer.

Wieso also die ausbleibenden Buchungen? Diese Frage stellte der Urlauber nun auch in einem Forum in den Sozialen Medien in den Raum. Mit der schnellen und vor allem forschen Antwort, die ihm aus der Community entgegengeworfen wird, hätte er bestimmt nicht gerechnet.

Kreuzfahrt-Fans sprechen es aus

Die Kreuzfahrt-Fans können dem Fragenden gleich eine ganze Liste an Gründen vorbeten, warum sich so wenige für die Osterfahrt auf dem neuen Dampfer interessieren. Ein Nutzer rückt gleich mit den zentralen Punkten raus. „Fehlende Teens-Lounge, fehlende Gourmet-Pakete und GGF, überteuerte Shows und nicht zuletzt die ambitionierte Preisgestaltung wirken sich wohl langsam aus“, zitiert ihn „MOIN“. Denn an der Route, die an beliebten Städten wie Barcelona und Palma de Mallorca entlangführt, kann es nicht liegen.

Es sind eindeutig die Preise, meint auch eine andere Nutzerin: „Ich glaube einfach, dass sich viele Familien das einfach nicht mehr leisten können“. Seit Januar sind die Preise bei Tui ordentlich gestiegen, pro Person und Strecke um 59 Euro in der zweiten sowie 99 Euro in der ersten Klasse. Doch einige Urlauber sprechen sogar von noch stärkeren Teuerungen. Mehr darüber erfährst du bei unserem Partnerportal „MOIN“.