Kreuzfahrt: Touristin geht von Balkon über Bord! Kapitän muss sofort reagieren

Erholen, abschalten und die vielen Sehenswürdigkeiten erleben, die es bei den Landgängen gibt – von einer Kreuzfahrt träumen viele Menschen.

Doch es gibt auch Momente auf einer Kreuzfahrt, die will kein Urlauber erleben. Wie zum Beispiel an Bord der Royal Caribbean. In einer Lautsprecheransage wurde nämlich erklärt, dass ein Passagier von seinem Balkon ins Meer gesprungen ist. Der Kapitän des Schiffes reagierte umgehend.

Kreuzfahrt: Tourist geht von Balkon über Bord

Jeder Urlauber hofft, dass die Kreuzfahrt reibungslos abläuft, man sich erholen und entspannen kann. Stress hat nämlich nichts auf einem Riesendampfer verloren. Doch für die Passagiere eines Schiffes der Royal Caribbean Reederei gab es auf der Fahrt einen Schockmoment.

Auch interessant: Mallorca: Gefahr im Meer! Touristin erleidet „katastrophale Verletzungen“

Das Kreuzfahrtschiff war nahe der Dominikanischen Republik, als plötzlich ein Passagier von seinem Balkon ins Meer stürzte. Sofort habe die Schiffsbesatzung Leuchtraketen und einen Rettungsring geworfen. Und auch der Kapitän reagierte direkt.

Die Passagiere bekamen über die Lautsprecher mit, dass ein Tourist ins Meer gefallen war und das Schiff deshalb umdrehen muss. In Aufnahmen in den sozialen Medien ist zu sehen, wie ein Rettungsboot sich direkt auf dem Weg zur Frau machte, die etwa 40 Minuten nach dem Sturz gerettet werden konnte.

Passagier kann gerettet werden

Großer Jubel brauch bei den Kreuzfahrt-Passagieren aus. Anschließend kümmerte sich ein Pflegeteam von Royal Caribbean um die Frau. Der Vorfall ereignete sich bereits am 25. Juni.

Die Reederei erklärte in einem Statement: „Das Schiff und die Besatzung meldeten den Vorfall sofort den örtlichen Behörden und begannen mit der Suche nach dem Gast. Zum Glück konnte der Gast erfolgreich geborgen und an Bord gebracht werden. Unser Pflegeteam bietet ihr und ihrer Reisegruppe nun Hilfe und Unterstützung an. Aus Gründen der Privatsphäre des Gastes und seiner Familie können wir keine weiteren Details mitteilen.“

Mehr News für dich:

Die Frau kam noch einmal mit dem Schrecken davon. Nach dem Zwischenfall konnte das Schiff die Kreuzfahrt-Reise weiter fortführen.