Kreuzfahrt: Passagiere hören lauten Schrei – dann muss ein Helikopter anrücken

Eine Kreuzfahrt soll in der Regel für Ruhe und Entspannung sorgen. Gäste einer Reise, die quer über den Atlantik führte, erlebten aber kürzlich das Gegenteil davon. Eine Passagierin an Bord der Kreuzfahrt stieß plötzlich laute Schmerzensschreie aus – danach überschlugen sich die Ereignisse an Bord.

Wie die britische „Daily Mail“ berichtet, ereigneten sich die Turbulenzen mitten auf einer Kreuzfahrt auf dem Atlantik bei Frankreich. Der Dampfer war im englischen Portsmouth gestartet und hatte die spanische Stadt Santander als Ziel.

Kreuzfahrt: Notfall an Bord!

Eine Reisende auf dem Kreuzfahrtschiff sollte dort aber nicht ankommen – sie erlitt einen medizinischen Notfall an Bord und musste mitten auf hoher See gerettet werden. So verspürte Sian Sturgis von einem auf den anderen Moment einen so heftigen Schmerz, dass sie das ganze Schiff zusammenschrie.

Es war „sofort der stärkste Schmerz, den man sich vorstellen kann“, erklärte die 57-Jährige. Tatsächlich hatte sie sich bei einer harmlosen, kleinen Bewegung zum wiederholten Male die Hüfte ausgekugelt.

++ Kreuzfahrt: Paar geht zum ersten Mal an Bord – es sollte nie mehr nach Hause zurückkehren ++

Kreuzfahrt: Frau muss mit Hubschrauber gerettet werden

Sofort bekam die Reisende Morphin, ein starkes Schmerzmittel, das zumindest dafür sorgte, dass Sturgis nicht mehr schreien musste. Anschließend wurde sie mit einem Rettungshubschrauber an Land und in ein Krankenhaus nach Bordeaux in Frankreich gebracht. Dort musste die 57-Jährige sogar operiert werden, weil ihre Hüftprothese gebrochen war.

Mehr aktuelle Themen:

Statt entspanntem Kreuzfahrt-Urlaub erlebte die Britin also eher den Schock ihres Lebens. Vor allem, weil ihr beim Einsetzen der Prothese gesagt wurde, dass diese mindestens 20 Jahre lang halten würde. Doch ausgerechnet während der Kreuzfahrt kam alles anders. Besonders bitter: Sian Sturgis hatte für ihren Urlaub bewusst den Weg über Wasser gewählt, weil sie unter großer Flugangst leidet. Bleibt fraglich, wie gerne sie nach diesem dramatischen Erlebnis wieder an Bord eines Schiffes gehen wird…