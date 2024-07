Kreuzfahrt: Deutliches Touristen-Bild zeichnet sich ab – es kommt überraschend

Viele verbringen gerne ihren Urlaub auf einer Kreuzfahrt, aber in jüngster Zeit wurde die Reiseform immer wieder kritisiert. In einem Interview erklärt der Aida-Präsident Felix Eichhorn, wie es um die Kreuzfahrtreise steht und wie sich diese in Zukunft wahrscheinlich entwickeln wird. Das Ergebnis überrascht alle.

Kreuzfahrt: Drei Millionen Gäste pro Jahr

„Es gibt in Deutschland knapp drei Millionen Gäste, die pro Jahr eine Kreuzfahrt machen“, so der Präsident im Interview mit der „Welt am Sonntag“. Es sollen jedoch in den kommenden Jahren deutlich mehr werden.

Er erklärt: „Wir sind optimistisch, dass wir innerhalb der nächsten zehn Jahre als Branche auch vier Millionen Kreuzfahrtgäste begrüßen können“. Eichhorn berichtet, dass die Gästezahlen immer weiter steigen und die Schiffe „sehr gut ausgelastet“ sind.

Übertourismus: Grund sind die privaten Unterkünfte

Dies ist sehr überraschend, denn die Kreuzfahrt geriet in letzter Zeit immer mehr in Kritik, aufgrund des Übertourismus in zum Beispiel Barcelona. Eichhorn weist jedoch die Proteste zurück und erklärt, dass Kreuzfahrttouristen nicht die Ursache dieser Problematik sind. Er erklärt, dass die vielen privaten Unterkünfte der Grund für den Wohnungsmangel und die Mietpreissteigerungen seien.

Die Kreuzfahrt-Touristen befänden sich laut seiner Angabe „nur im unteren einstelligen Prozentbereich“. Auch erklärt Eichhorn, dass die Tagesausflüge auf dem Schiff zeitlich begrenzt und gleichmäßig aufgeteilt würden, damit man die Urlaubsorte nicht überfüllt.

Es gibt jedoch eine weitere überraschende Entwicklung. Immer weniger Gäste einer Kreuzfahrt reisen mit dem Flugzeug an, wie Eichhorn gegenüber der „Welt am Sonntag“ erklärt. Mittlerweile beginnt fast jeder zweite Gast seine Reise von einem deutschen Hafen aus, statt zu fliegen. Ebenfalls wird Nord- und Westeuropa als Reiseziel für Kreuzfahrtgäste immer beliebter.