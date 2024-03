Streiks treffen auch Kreuzfahrt-Gäste – sie sind gleich doppelt angeschmiert

Schon wieder Streiks und schon wieder trifft es Reisende im ganzen Land! Gleich zwei große Verkehrsunternehmen werden am Dienstag (12. März) bestreikt: die Deutsche Bahn und die Lufthansa. Doch das trifft nicht nur Bahn- und Flugreisende, sondern auch Kreuzfahrtpassagiere.

Denn wer seinen Zug oder Flug verpasst, der schafft es auch nicht rechtzeitig zur Kreuzfahrt. Was Betroffene jetzt wissen müssen, erfährst du hier.

Kreuzfahrt-Gäste trifft doppelter Streikhammer

Am Dienstag wird ab 4.00 Uhr das Kabinenpersonal der Lufthansa die Arbeit niederlegen. Die Ufo (Unabhängige Flugbegleiter Organisation) ruft bis 23 Uhr am Frankfurter Flughafen zum Warnstreik auf. Am Mittwoch (13. März) ist erneut zwischen 4.00 Uhr und 23.00 Uhr der Flughafen in München dran. So weit, so ärgerlich. Denn viele Kreuzfahrt-Urlauber reisen zum Starthafen per Flugzeug an. Und die Airports in Frankfurt und München sind da zentrale Drehkreuze.

Aber auch die GDL könnte Reisenden einen Strich durch die Rechnung machen. Denn fast im selben Zeitraum – von Dienstag, 2.00 Uhr an für genau 24 Stunden – wird auch die Deutsche Bahn bestreikt. Diese Alternative zum Flug steht damit auch auf der Kippe. Was betroffene Kunden jetzt tun können, erfährst du >>hier.

Kreuzfahrt: Wichtiges zur An- und Abreise

Wie die Lufthansa und die Deutsche Bahn werden auch die Reedereien ihre Gäste informieren, sollten sie an den besagten Tagen an- oder abreisen wollen. Wer eine Pauschalreise gebucht hat, sollte kaum Probleme bekommen, denn damit liegt die An- und Abreise nicht in ihren Händen.

Anders verhält es sich jedoch bei der individuell organisierten An- und Abreise. Dann müssen sich Passagiere nämlich selbst darum kümmern, rechtzeitig am Hafen anzukommen oder eine zeitnahe Alternative zum Rückflug beziehungsweise zur Rückfahrt zu finden.