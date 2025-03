Kreuzfahrt: Reisender blickt aufs Meer und kann es nicht fassen – „Was ist das?“

Statt der endlosen Weite des Meeres entdeckte ein Passagier während seiner Kreuzfahrt etwas Seltsames. Nach seiner Reise wendet er sich auf „Reddit“ an die Nutzer, um herauszufinden, was es damit auf sich hatte.

Nachdem der Passagier von seiner Kreuzfahrt zurückgekehrt ist, postet er auf „Reddit“ ein Bild von seiner Entdeckung und berichtet: „Ich habe dieses merkwürdige Schiff gesehen.“ Dieses hat ihm wohl keine Ruhe gelassen, denn verwirrt fragt er die Nutzer: „Was ist das?“

Passagier entdeckt „Fundamente für Offshore-Windkraftanlagen“

Auf dem Bild ist zwar ein Schiff zu sehen, jedoch ist die Verwirrung des Kreuzfahrt-Passagiers verständlich. Der untere Rumpf des Schiffes befindet sich komplett unter der Meeresoberfläche, und auf dem Deck sind nur zwei große Pfeiler zu sehen.

Der Passagier der Kreuzfahrt erhofft sich, dass er in der „Reddit“-Community „WerWieWas“ eine Antwort auf seine Frage findet. In der Gruppe werden regelmäßig Orte oder Gegenstände gepostet, um herauszufinden, was es damit auf sich hat, wenn man nicht mehr weiter weiß.

Der User muss auch nicht lange auf eine Antwort warten, denn die Reddit-Nutzer identifizieren das seltsame Schiff sofort. Ein Nutzer erklärt, dass es sich bei den Pfeilern auf dem Schiff um „Fundamente für Offshore-Windkraftanlagen“ handelt, die transportiert werden.

Kreuzfahrt: Rumpf befindet sich unter der Wasseroberfläche

Bei den sogenannten Offshore-Windkraftanlagen handelt es sich um eine Ansammlung von Windkraftanlagen, die sich auf dem Meer befinden und aus Wind grünen Strom erzeugen. Diese werden als „Offshore“ bezeichnet, weil sie mit einem gewissen Abstand zur Küste errichtet werden. Ein User erklärt, dass „die unlackierte Seite im Wasser steht, die andere schaut aus dem Wasser heraus, und daran wird dann die Turbine montiert.“

Aber wieso befindet sich der Rumpf des Schiffes unter der Wasseroberfläche? Auch darauf hat ein Reddit-User eine Antwort für den Kreuzfahrt-Passagier. Der Nutzer erklärt: „Das Schiff kann den unteren Rumpf durch Fluten von Ballasttanks unter die Wasseroberfläche bringen.“ Dies passiert, damit man schwere „Ladung aufnehmen und absetzen kann“.