Kreuzfahrt: Revolution für Urlauber – so sparen sie jede Menge Geld

Viele Menschen träumen davon, einmal im Leben eine Kreuzfahrt zu machen. Doch für einige bleibt die Reise auf hoher See wohl für immer ein Traum. Die Preise kann sich nicht jeder mal eben so leisten. Zudem sie in den letzten Jahren – wie eigentlich überall – auch noch mal stark gestiegen sind.

Doch jetzt soll es bald etwas Neues geben, was die Buchung für Urlauber komplett revolutionieren könnte, meldet unser Partnerportal „MOIN.de“. Und dann kann sich vielleicht sogar jemand mit etwas weniger Einkommen mal auf Kreuzfahrt begeben.

Kreuzfahrt: Könnten die Preise bald purzeln?

Du stehst an Deck eines großen Luxusschiffes, der Wind weht dir um die Nase und du schaust aufs weite Meer hinaus – was für eine herrliche Vorstellung. Doch so ein Kreuzfahrt-Erlebnis ist nicht für jeden Ottonormalbürger möglich, denn die Preise lassen sich nicht mal eben von einem Durchschnittsgehalt zahlen.

Doch nun soll ein neues Tool dafür sorgen, dass für die Urlauber immer der beste Preis rausgesucht wird, berichtet „MOIN.DE“.

Kreuzfahrt: ETool soll beim Geldsparen helfen

Ob bei Aida, Mein Schiff oder anderen Reedereien – das neue Buchungs-Tool könnte für alle eine echte Revolution bedeuten. Denn hiermit soll man bei Kreuzfahrten echte Schnäppchen machen können – und sogar zukünftige Preise vorhersagen. Das erleichtert die Suche nach der günstigsten Reise garantiert.

Das Buchungsportal „Mein Schiffberater“ stellt diese neue Funktion vor. Sie soll eine Erweiterung in der App sein und mit künstlicher Intelligenz arbeiten. Diese Möglichkeit soll einmalig in Deutschland sein. Was das Buchungs-Tool für die Kreuzfahrten alles kann und wann es zur Verfügung steht, liest du im Artikel von „MOIN.DE“.