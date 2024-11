Weihnachtsmarkt in NRW ist nicht für jeden gedacht – nur SIE sind willkommen

Das Wetter bringt uns zwar noch nicht in weihnachtliche Stimmung, aber sicher die bald startenden Weihnachtsmärkte in NRW. Einer der ersten öffnet schon am 2. November in Essen-Steele seine Türen (hier mehr dazu). Viele weitere werden folgen.

Und auf einem besinnlichen Weihnachtsmarkt sind Besucher jederzeit herzlich willkommen. Doch nicht so auf diesem Weihnachtsmarkt in NRW. Hier zieht es in erster Linie ganz bestimme Menschen hin.

Weihnachtsmarkt in NRW nicht für alle Besucher gedacht

Auf den meisten Weihnachtsmärkten herrscht oftmals ordentliches Gedränge, zumindest zu den Stoßzeiten. Da überlegen sich viele Eltern mit Kleinkindern im Kinderwagen oder Hundebesitzer, ob sie mit ihren Lieblingen wirklich hindurch laufen sollten. Es nimmt ja leider auch nicht immer jeder Besucher Rücksicht.

Doch auf diesem speziellen Weihnachtsmarkt in NRW ist das garantiert anders. Denn auf dem sogenannten Hundeweihnachtsmarkt auf dem Gertrudenhof in Hürth sind Herrchen, Frauchen und Vierbeiner besonders willkommen. Und keine Sorge: Alle anderen natürlich auch. Doch dieser Markt spricht vor allem Hundebesitzer an, heißt es auf „wa.de“. Hier soll es rund 40 Aussteller geben mit Produkten wie Schnüffelbällen, Hundepralinen oder Hundeshampoo von meist kleinen Manufakturen und lokalen Anbietern. Zudem gibt’s auch Stände mit spannendem Infomaterial rund ums Thema Hund und sogar die Möglichkeit für ein Foto-Shooting mit dem Vierbeiner.

Das sind die Öffnungszeiten

Der außergewöhnliche Weihnachtsmarkt in NRW hat wie folgt geöffnet:

Freitag (8. November), 14 bis 19 Uhr

Samstag (9. November), 11 bis 19 Uhr

Sonntag (10. November), 11 bis 19 Uhr

Weitere News:

Der Eintritt ist zwar nicht kostenlos, sondern liegt bei 6,90 Euro, doch es lohnt sich garantiert für alle Hundebesitzer und die tierischen Begleiter. Für Essen und Trinken ist natürlich auch gesorgt. Und nicht vergessen: Obwohl es sich um einen Hundeweihnachtsmarkt handelt, muss dein Vierbeiner angeleint sein.