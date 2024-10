Lidl dreht kräftig an der Preisschraube – und sorgt für jede Menge Ärger

„Theo, Theo-e-e-o! Komm und hilf mir in meiner Not!“ – viele kennen das Lied und wissen, worum es geht. So will der Junge im Lied ein Bananenbrot. Aber da muss er wohl etwas traurig aus der Wäsche schauen, denn nicht nur die Preise für Butter sind extrem gestiegen, sondern eben auch die für Bananen.

Sehr zum Ärger vieler Konsumenten, denn immerhin soll das Produkt auf Platz 2 der Rang-Obst-Liste stehen. Und nun schockt auch noch Lidl mit einer heftigen Preisänderung – und sorgt für Ärger.

Lidl: Bananen-Schock sorgt für Wirbel

Ob für Bananenbrot, Pfannkuchen oder gefüllte Bananen mit einem kleinen Schokoriegel – nicht nur Backfans, sondern auch Naschkatzen freuen sich über das gelbe Lebensmittel. Doch die Zeiten, in denen man bedenkenlos zur Obsttüte griff, sind längst vorbei.

Warum das so ist? Die Preise für Obst und Gemüse steigen seit einiger Zeit. Grund ist die allseits bekannte Inflation. Doch jetzt macht Lidl etwas, was viele Discounter aus der Reserve locken dürfte. Das Handelsunternehmen senkte den Kilopreis für Bananen erst auf 0,89 Cent, um ihn wenig später noch einmal um 10 Cent zu senken.

„Lehnen die Praktiken ab“: Wut wegen XXL-Angebot

Juhu! Werden viele Bananenfans rufen, denn endlich können sie wieder nach Herzenslust schlemmen, ohne ein tiefes Loch im Portemonnaie zu hinterlassen. Doch nicht alle freuen sich. Vor allem die Anbauverbände rund um Kolumbien und Costa Rica sind mehr als verärgert. „Wir lehnen die Praktiken von Supermärkten und Discountern kategorisch ab, Bananen lateinamerikanischen Ursprungs für Werbekampagnen zu benutzen, nur um damit Verbraucher für andere Produkte zu gewinnen“, werden die Interessenverbände in der „Lebensmittelzeitung“ zitiert.

Was sie damit meinen? Ganz einfach. Wer ein Billigangebot entdeckt, könnte sofort vermuten, dass auch andere Lebensmittel billiger sind als in anderen Läden. Genau deshalb ärgern sich auch die anderen Supermärkte, weil das Lidl-Angebot so viel günstiger ist als bei Rewe, Edeka & Co.

Wer also Bananen liebt, sollte zu Lidl gehen. Schließlich ist die Frucht nicht nur leicht verdaulich, sondern der Zuckergehalt sorgt auch für ein (gesundes) und vor allem leckeres Wohlbefinden.