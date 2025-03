Kreuzfahrt: Als keiner hinsieht – Mitarbeiter mit Ekel-Aktion

Hinter einer erfolgreichen Kreuzfahrt steckt viel gute Organisation. Während die Reisenden oft nur von dem Luxus auf den schwimmenden Hotels profitieren, kriegen sie oft gar nicht mit, welche Arbeiten die Angestellten im Hintergrund erledigen.

Jetzt wurden drei Mitarbeiter eines Kreuzfahrt-Unternehmens allerdings auf frischer Tat ertappt, wie sie sich um die Sauberkeit des Schiffes kümmern – auf schockierende Art.

Kreuzfahrt-Reisende filmt heimlich Mitarbeiter

Eine Frau namens Clara war auf einem Kreuzfahrt-Schiff des Unternehmens „Royal Galaxy Cruise“ auf hoher See in Thailand unterwegs, als sie die Mitarbeiter bei etwas beobachtete, was sie kaum fassen konnte. Sie fackelte nicht lange, griff zu ihrer Handykamera und filmte die Kreuzfahrt-Angestellten dabei, wie sie illegal Müll auf dem offenen Meer entsorgten.

Auf den Aufnahmen, die unter anderem „Newsflare“ vorliegen, sieht man drei Mitarbeiter im Dunkeln, wie sie mehrere Mülltonnen durch ein offenes großes Fenster direkt im Meer auskippen.

„Es ist schockierend, dass ein Unternehmen, das vom Fluss profitiert, ihn zerstören will. Das ergibt für mich einfach keinen Sinn“, so Augenzeugin Clara. Auch andere Reisende werfen ein schlechtes Licht auf den Dampfer der „Royal Galaxy Cruise“. So sollen mehrere berichten, dass sie Unmengen von Müll in Kanälen und Gebieten, in denen das Kreuzfahrt-Schiff auf der Durchreise war, gesehen haben.

Kreuzfahrt-Unternehmen bereits im Fokus der Polizei

Die Polizei ist wegen den Vorfällen eingeschaltet. Es ist allerdings nicht das erste Mal, dass das Kreuzfahrt-Schiff im Fokus von Ermittlungen steht. Die „Royal Galaxy Cruise“ bekam bereits eine Verwarnung wegen des Verstoßes gegen das Gesundheitsgesetz, weil man keine erforderliche Genehmigung zum Verkauf von Lebensmitteln hat.

Die illegale Müllentsorgung wird nun untersucht. Erste Schritte hat das Kreuzfahrt-Unternehmen bereits unternommen. Unter anderem entschuldigte man sich für die Vorkommnisse und hat drei Mitarbeiter entlassen.