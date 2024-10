Kreuzfahrt-Schiff wird von Hurrikan überrascht – Video zeigt beängstigende Szenen

Nachdem im Südosten der USA bereits der Tropensturm „Helene“ für verheerende Verwüstung und mehr als 225 Todesopfer sorgte, kündigte sich am Mittwoch (9. Oktober) mit Milton ein noch schlimmerer Hurrikan an.

In Florida flüchteten die Anwohner zuvor aus ihren Häusern und brachten sich in Sicherheit. Bevor der Hurrikan jedoch auf Land traf, bahnte er sich den Weg über das Meer. Während einer Kreuzfahrt bekamen Passagiere die heftige Urgewalt ganz nah zu spüren.

Kreuzfahrt-Schiff trifft auf Hurrikan Milton

Die „Harmony of the Seas“ von Royal Carribean war laut dem NBC-Partner „WLFA“ am Sonntag in Galveston (Texas) in See gestochen. Geplant waren dem Bericht zufolge Halte in Costa Maya, Cozumel und Roatán, Honduras. Als das Schiff gerade im Golf von Mexiko war, traf es auf Hurrikan Milton.

Brandy Gostin Prince, eine Passagierin an Bord mit ihren Kindern, filmte die beängstigenden Szenen mit ihrer Handy-Kamera. Während des Mittagsessens im Bordrestaurant knallte plötzlich eine heftige Welle gegen das Fenster – im vierten Stockwerk des riesigen Kreuzfahrtschiffes! Die Familie erschreckte sich kurz, konnte kurz darauf über den Vorfall aber lachen. Immerhin hatte die Crew ihren Angaben zufolge bereits Sicherheitsvorkehrungen getroffen.

Kreuzfahrt: Wellen waren mehrere Meter hoch

„Die See war unglaublich rau! Es gab sechs Meter hohe Wellen, Seitenwinde. Sie haben alle anderen Decks geschlossen“, erklärte die Frau. Zudem änderte der Kapitän zunächst die Reiseroute, konnte im Laufe der Nacht jedoch wieder auf den geplanten Kurs zurückkehren.

Ansonsten blieben Besatzung und Passagiere von dem Hurrikan verschont. Laut der Familie sei ihnen der Preis für die Kreuzfahrt zu Teilen rückerstattet worden. Die unglaublichen Szenen während der Kreuzfahrt gibt es bei „T-Online“ zu sehen.