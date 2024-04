Kreuzfahrt-Schiff legt in deutschem Hafen an – Passagier wird sofort festgenommen

Normalerweise sollte eine Kreuzfahrt der absoluten Erholung und Entspannung dienen. Was aber, wenn auf deinem Kreuzfahrt-Schiff plötzlich Polizisten stehen und eine Person verhaften?

So war es kürzlich passiert, als ein Kreuzfahrt-Schiff an einem deutschen Hafen angelegt hatte und kurz darauf ein Passagier festgenommen wurde.

Kreuzfahrt-Schiff: Passagier wird festgenommen

Diese Reise hatte ein unerwartetes Ende. Im Hafen in Kiel wurde am Donnerstag (11. April) ein Passagier einer Kreuzfahrt festgenommen. Nach dem Mann wurde wegen Veruntreuung gefahndet. So hatte sich der Passagier das Ende seine Reise sicher nicht vorgestellt. Statt vom Kieler Hafen nach Hause zu reisen, endete die Kreuzfahrt für den Mann in Untersuchungshaft, berichteten die „Kieler Nachrichten“.

Als das Schiff angelegt hatte, handelte die Bundespolizei schnell und verhaftete den 50-Jährigen. Bei dem Schiff handelte es sich um „Aida Luna“, das von Kopenhagen nach Kiel gereist war.

Kreuzfahrt-Schiff: Passagier wird Haftrichter vorgeführt

Die Beamten der Bundespolizei hatten das Kreuzfahrt-Schiff gegen 10.30 Uhr kontrolliert, wie die Bundespolizeiinspektion Kiel mitteilte. Auch vom dem 50-jährigen Mann wurden die Personalien aufgenommen. Dabei fiel den Beamten auf, dass nach dem Mann gefahndet wurde. Der Vorwurf lautet, dass er Geld veruntreut haben soll. Deshalb war der Passagier zur Untersuchungshaft ausgeschrieben.

Danach ging es ganz schnell. Der 50-Jährige wurde von den Bundespolizisten zum Haftrichter beim Amtsgericht Kiel vorgeführt. Dieser bestätigte den Haftbefehl und sorgte dafür, dass Mann in ein Gefängnis gebracht wurde.