Kreuzfahrt: Aida-Kundin ergattert Schnäppchen – dann erlebt sie böse Überraschung

Eine Kreuzfahrt ist in der Regel nicht nur schön, sondern auch teuer. Kein Wunder, dass Kreuzfahrt-Fans bei Sonderangeboten von „Mein Schiff“ oder „Aida“ gerne zuschlagen.

Eine Reisende freute sich deshalb zunächst sehr über ein „Aida“-Angebot, bei dem sie angesichts des Preises nicht lange fackelte. Doch erst, als es schon zu spät war, fiel ihr ein ärgerliches Detail auf, berichtet unser Partnerportal „Moin.de“.

Kreuzfahrt: Frau schlägt bei Angebot zu

Nicht nur Produkte des alltäglichen Lebens und Energiekosten werden immer teurer, auch spaßige Angelegenheiten wie Urlaub oder eine Kreuzfahrt kosten dieser Tage deutlich mehr.

Wer trotzdem eine Auszeit auf hoher See genießen möchte, achtet deshalb vor allem auf Angebote. So wie eine Frau, die bei einem Angebot der „Aida“ nicht lange zögerte. Wie unser Partnerportal „Moin.de“ berichtet, ergatterte sie eine Kurzreise von Schweden nach Dänemark zum kleinen Preis. Der fünftägige Trip bietet laut Website des Unternehmens „unsere umfangreichen AIDA Inklusiv-Leistungen an Bord“ wie alle anderen Reisen auch.

Doch als die Frau die Details ihrer Reise bemerkte, kam es zur ärgerlichen Überraschung.

Getränke-Paket wird zum Problem

Auf Facebook erklärt die „Aida“-Kundin ihr Problem: „Ich hab gestern Abend spontan die Kurzreise Schweden – Dänemark 2 vom 31.5.-04.06. im Vario Tarif gebucht. All inklusive wurde mir weder im Vario noch im Premium Tarif angeboten. Ich hab mir nichts dabei gedacht und war der Meinung, ich könnte ein Getränkepaket dazu buchen.“

Stattdessen wurde ihr nach Abschluss der Buchung aber nur das „Light Paket“ der Getränke-Pauschale angeboten – alkoholische Getränke kosten also extra. Je nach Geschmack muss die Touristin an Bord des „Aida“-Schiffes noch einmal ins Portemonnaie greifen.

Was andere Kreuzfahrer zu der bösen Überraschung sagen und wie „Aida“ den Vorgang begründet, liest du im ganzen Artikel bei „Moin.de„.