Kreuzfahrt: Mann über Bord! Passagier seit Tagen vermisst

Es ist einer der schlimmsten Sachen, die auf einer Kreuzfahrt passieren kann: Plötzlich geht ein Passagier über Bord und ist unauffindbar!

Kreuzfahrt-Horror an Bord der Ruby Princess! Ein amerikanischer Passagier ist mutmaßlich ums Leben gekommen, als er über Bord fiel. Davon berichtet das englischsprachige Medium „The Sun“.

Kreuzfahrt: Videoüberwachung wurde umfassend überprüft

Die Behörden haben die verzweifelte Suche nach dem 72-jährigen Mann eingeleitet, der während seiner fünftägigen Reise nach Mexiko am 27. November plötzlich verschwand. Es wird davon ausgegangen, dass der Mann allein auf dem Kreuzfahrt-Schiff der Crown-Klasse unterwegs war.

Die Beamten, die nach dem Mann an Bord suchen, befürchten das Schlimmste: Der Passagier könnte ins Wasser gefallen und gestorben sein! Gegenüber der „New York Post“ sagte ein Sprecher der Kreuzfahrtgesellschaft:

„Princess hat den ganzen Tag mit den örtlichen Behörden zusammengearbeitet. Die Videoüberwachungsaufzeichnungen wurden ebenfalls umfassend überprüft und das Schiff wurde mehrere Male gründlich durchsucht, jedoch ohne Erfolg. Nachdem andere Möglichkeiten ausgeschlossen wurden, wird dies als ein Mann-über-Bord-Vorfall behandelt.“

Kreuzfahrt: Suche nach Passagier gestaltet sich als schwierig

Der US-Zoll- und Grenzschutz übernahm die Ermittlungen, als das Schiff in Kalifornien anlegte. „Die Informationen, auf die wir zurückgreifen können, machen es ein wenig schwieriger“, sagte ein Beamter der Küstenwache. „Die Suche in einem großen Meeresgebiet nimmt viel Zeit in Anspruch und ist mit viel Aufwand verbunden.“

