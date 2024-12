Kreuzfahrt: Weihnachts-Angebote schlagen Aida-Gäste in die Flucht – das muss man wollen

Weihnachten steht vor der Tür! Während die einen ihre Wohnung bereits festlich geschmückt und schon den ersten Glühwein auf einem Weihnachtsmarkt geschlürft haben, wollen einige andere dem ganzen Weihnachts-Trubel einfach nur entkommen. Was könnte da besser passen als eine Kreuzfahrt Richtung Sonne? Oder etwa doch nicht?

Wer keine Lust auf Weihnachten hat, der bucht sich eine Kreuzfahrt. Doch wie unser Partnerportal „MOIN.DE“ berichtet, kann genau das ziemlich schnell nach hinten losgehen. Du solltest bei deiner Buchung einige Dinge beachten.

Kreuzfahrt: Einige Urlauber haben keine Lust auf Weihnachten

Weihnachten ist das Fest der Liebe! Zusammen mit seiner Familie sitzt man teilweise fast drei Tage durchgehend an einem Tisch, isst etwas Leckeres und beschenkt sich gegenseitig. Doch zahlreiche Menschen haben genau darauf so gar keine Lust und versuchen Weihnachten wortwörtlich davon zu schippern. Es gibt dabei allerdings ein echtes Problem, denn auch beispielsweise an Bord der „Aida“ wird das Fest der Liebe kräftig zelebriert!

„Winter-Wonderland“ und große Weihnachtsmärkte samt Eisbahn an Bord gehören nämlich mit dazu! „Wir waren einst über Weihnachten auf der ‚Vita‘ in der Karibik in der irrigen Annahme, dort dem Weihnachtszirkus zu entgehen. Böser Anfängerfehler“, gibt ein Mann in einem Kreuzfahrt-Forum zu.

Kreuzfahrt-Passagiere äußern ihre Meinung deutlich

„Lieber weniger Weihnachten als zu viel, mal abgesehen vom Essen“, betont ein weiterer Mann, der mit seiner Frau eine Aida-Reise zum Jahresende unternehmen will. „Wir verreisen seit jeher gern zu Weihnachten. Haben da auch schon Kreuzfahrten gemacht, meistens aber Landurlaub in Hotel oder Fewo, wo wir dem Trubel entfliehen konnten“, erzählt eine Frau im Forum „wasserurlaub.info“.

