Kreuzfahrt: Schlimme Entdeckung! „Mein Schiff“-Gäste wissen es sofort

Wer eine Kreuzfahrt unternehmen will, der muss schon etwas hart gesottener sein. Harte Winde an Deck und das Schaukeln in der Kabine sind nichts für jedermann – oder jedermanns Magen. Schon bei dem Gedanken an Wellengang wird manchen speiübel.

Vor einer bevorstehenden Kreuzfahrt sollte man sich als Urlauber besser darauf vorbereiten, sonst kann es ganz schnell zu unschönen Szenen kommen. Dafür gibt es auf der „Mein Schiff“-Flotte von Tui einen Service, den viele dankend annehmen. Anderen läuft es dabei allerdings kalt den Rücken runter. So erging es auch einer Frau, die kürzlich bei einer Kreuzfahrt mit „Mein Schiff“ auf den Flur blickte – danach hatte sie eine schlimme Vorahnung.

Kreuzfahrt-Passagieren entdeckt es auf dem Flur

Tui verteilt bei besonders schlimmem Wellengang Spuck-Tüten an die Gäste an Bord, wie „MOIN“ berichtet. Eine solche sah eine Frau kürzlich bei einer Reise in Richtung Kapstadt schon bereit auf dem Flur des Schiffes liegen – das erste Anzeichen, dass da etwas Ungemütliches auf sie und die anderen Gäste zukommen sollte.

Den Hinweis teilte sie gleich bei Facebook und traf damit offenbar einen Nerv bei anderen Kreuzfahrt-Fans. So ist sie längst nicht die Einzige, die sich vor dem Moment gruselt, in dem sie die Tüte plötzlich dringend braucht.

Kreuzfahrt-Gäste mit Tipps gegen Seekrankheit

Doch hat sie gleich ein paar Tipps für empfindliche Passagiere parat. Aus eigener Erfahrung weiß sie, dass zum Beispiel ein „Sea-Band“ bei drohender Seekrankheit helfen kann. Das Armband verfügt über einen Gummi-Noppe über den ein Druckpunkt am Handgelenk stimuliert wird – es funktioniert nach dem Prinzip der Akupressur. Dadurch soll eine aufkommende Übelkeit abgeschwächt werden.

