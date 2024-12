Kreuzfahrt: Nach der Abfahrt erhalten Aida-Passagiere die Nachricht – jetzt soll endgültig Schluss sein

„Eine Kreuzfahrt, die ist lustig! Eine Kreuzfahrt, die ist schön“ – schließlich locken die zahlreichen Kreuzfahrt–Reisen nicht nur mit allerlei Luxus, sondern auch mit traumhaften Reisezielen.

Doch so schön eine Kreuzfahrt auch ist, so viele Regeln gibt es auch. Und nun haben viele Aida-Passagiere eine Nachricht erhalten, die für viele genervte Blicke gesorgt haben dürfte. Nun ist damit endgültig Schluss.

Kreuzfahrt: AIDA-Regel soll für Frieden sorgen

Viele kennen das Phänomen: Noch vor dem Frühstücksbuffet mit allerhand Croissants, Kaffeespezialitäten und Kuchen flitzen viele Menschen zum Swimmingpool. Dabei wollen sie eigentlich gar nicht Sport treiben, sondern ihr Handtuch ausbreiten und für reichlich Unruhe sorgen.

Dabei kennen viele Urlauber das Phänomen – das Rennen um die begehrten Plätze rund um den Pool. Klar, dass da Streit vorprogrammiert ist. Um dem entgegenzuwirken und für einen friedlicheren Kreuzfahrt-Urlaub zu sorgen, hat AIDA jetzt klare Regeln aufgestellt.

So wurde den Urlaubern mitgeteilt, dass die AIDA-Mitarbeiter überprüfen, ob die Liegen tatsächlich genutzt werden oder ob die Sonnenstühle nur mit einem Handtuch reserviert sind, aber überhaupt nicht in Anspruch genommen werden. Ist das der Fall, werden die Liegemöglichkeiten, laut „schiffe-und-kreuzfahrten.de“ wieder freigegeben.

Liegereservierung: Auf DIESER Route ist Schluss

Dieser Regeln um den Urlaubssport, auch bekannt als das Rennen um den Liegestuhl, wird auf der zweiwöchigen Route in der südöstlichen Karibik durchgeführt. Wann das ist? Von Anfang November 2024 bis Mitte März 2025. Also in diesem Sinne: Besser fair sein und die Liegen nur in Anspruch nehmen, wenn man sie auch wirklich nutzen will!

