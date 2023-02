Kreuzfahrt: Reederei geht drastischen Schritt – Passagiere müssen plötzlich das Schiff verlassen

Es klingt nach einem absoluten Traum-Urlaub: Mit dem Luxus-Kreuzfahrtschiff durch die Karibik schippern und anschließend auch noch Panama erkunden. Für einige Kreuzfahrt-Passagiere wurde diese Reise nun aber abrupt beendet…

Noch bevor der zweite Teil der rund zweiwöchigen Tour anbrach, wurden die Urlauber aufgefordert, umgehend das Kreuzfahrtschiff zu verlassen. Doch was war der Grund für den plötzlichen Abbruch der Reise?

Tui bricht Kreuzfahrt ab

Wie „The Independent“ berichtete, waren auch das Ehepaar David und Maria Hitchcock aus Ormskirk Passagiere des Kreuzfahrtschiffes. Obwohl die beiden sonst eher eine Reise mit ihrem Wohnwagen bevorzugten, entschieden sie sich anlässlich Davids 60. Geburtstag für die Kreuzfahrt. Doch statt auf hoher See ist das Paar nun in Jamaika gestrandet.

Wie die Crew mitteilte, wurde der erste Teil der Reise gekürzt und der zweite Teil kurzerhand komplett gestrichen. Anstelle von Panama steuerte das Schiff einfach wieder den Heimathafen an. Den Grund beschrieb eine Sprecherin des Veranstalters Tui wie folgt: „Aufgrund eines technischen Problems mit unseren Catering-Einrichtungen auf der Marella Discovery 2 haben wir die schwierige Entscheidung getroffen, die kommende Kreuzfahrt der Pride of Panama abzusagen.“

Kreuzfahrt-Passagiere sind genervt

Auf weitere Details wurde nicht eingegangen. Einige Passagiere vermuteten daraufhin, dass der Crew an Bord des Kreuzfahrt-Dampfers schlichtweg das Essen für die Gäste ausginge. Diesem Vorwurf konnte Tui allerdings prompt widersprechen: „Das Schiff ist derzeit in der Lage, den Kunden an Bord unser komplettes Angebot an Speisen und Getränken zu liefern.“

Dennoch blieben die Verantwortlichen bei ihrer Entscheidung: Das Kreuzfahrtschiff werde die Reise nicht fortführen, sondern kehrt zurück! Die Passagiere hatten die Wahl, ihren restlichen Urlaub in Jamaika zu verbringen, oder aber frühzeitige Flüge zurück zu buchen. Falls nötig, wurde von Tui sogar der Bustransfer organisiert.

Statt Kreuzfahrt winken Reisegutscheine

„Wir verstehen, wie enttäuschend dies ist und möchten uns bei unseren Kunden, die davon betroffen sind, entschuldigen und ihnen für ihre Geduld und ihr Verständnis in dieser Zeit danken“, erklärte Tui. Als Entschädigung gab es sogar noch Reisegutscheine für eine mögliche weitere Kreuzfahrt. All diejenigen, die erst zum zweiten Teil der Reise dazustoßen sollten, bekamen den Preis komplett zurückerstattet – die Vorfreude konnte damit aber wohl trotzdem nicht wieder gut gemacht werden.