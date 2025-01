Kreuzfahrt: Urlauber fallen aus allen Wolken – Reederei sagt Reisen ab

Große Enttäuschung bei den Urlaubern, denn nachdem man sich monatelang auf die große Kreuzfahrt gefreut hat, sagt die Reederei plötzlich mehrere Reisen ab!

Schon im vergangenen Herbst musste die Reederei „Princess Cruises“ wegen technischer Probleme auf dem Schiff „Regal Princess“ mehrere Kreuzfahrten absagen. Während eines Werftaufenthaltes in Rotterdam versprach die Reederei, dass alle technischen Probleme behoben wurden, jedoch sind jetzt weitere Probleme aufgetaucht.

Kreuzfahrt: Betrieb wird eingestellt

Eigentlich sollte die Regal Princess für die bevorstehende Sommersaison in Southampton stationiert werden. Von dort sind Kreuzfahrten durch Nordeuropa geplant. Jedoch befindet sich das Schiff immer noch in der Karibik, wo es keine Reparaturwerft für Schiffe dieser Größe gibt, wie „Schiffe und Kreuzfahrten“ berichtet.

Jetzt hat die Reederei angekündigt, dass die Regal Princess im Frühjahr für einen Werftaufenthalt in Europa stationiert werden soll. Das Schiff soll dort vom 24. April bis 9. Mai vollständig den Betrieb einstellen. In dieser Zeit können also keine Kreuzfahrten angeboten werden.

Eigentlich findet jedoch vom 18. bis zum 28. April auf der Regal Princess eine Kreuzfahrt durch Nordeuropa statt. Wegen des plötzlichen Werftaufenthaltes muss diese jedoch jetzt verkürzt werden und endet bereits am 24. April, nach sechs Tagen, statt den geplanten zehn.

Mehrere Reiseziele entfallen

Dadurch entfallen mehrere Reiseziele der Kreuzfahrt. Statt des ursprünglichen Reiseverlaufs wird die Regal Princess die Ziele: Southampton, Falmouth, Cork, Dun Laoghaire/Dublin, Belfast, Seetag und Southampton ansteuern. Dadurch entfallen jedoch beliebte Reiseziele wie unter anderem Glasgow und Edinburgh.

Neben dieser verkürzten Reise ist die Reederei gezwungen, alle Kreuzfahrten ab dem 28. April vollständig abzusagen, wie „Schiffe und Kreuzfahrten“ berichtet. Ab dem 9. Mai werden jedoch wieder planmäßig Reisen durch England, Schottland und Frankreich angeboten.