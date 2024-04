Kreuzfahrt: Passagiere in Gefahr! Reedereien mit drastischer Maßnahme

Reisende können es wohl mittlerweile nicht mehr hören. Immer wieder werden für Kreuzfahrten Absagen erteilt. Wer in nächster Zeit eine Weltumsegelung geplant hat, könnte unter Umständen ebenfalls schlechte Karten haben.

Denn für die Routen durchs Rote Meer müssen die Reedereien weiterhin immer wieder drastische Entscheidungen treffen. Der Grund: Sie wollen ihre Kreuzfahrt-Gäste nicht in Gefahr bringen. Denn weiterhin haben die Huthi Rebellen aus dem Jemen das Gebiet auf hoher See in der Hand und schrecken auch nicht vor Angriffen auf voll besetzte Ozeanriesen zurück. Eine Übersicht zu den bereits abgesagten Reisen findest du hier >>>.

Kreuzfahrt: Auch Norwegian Cruises bleibt keine Wahl

Ob große, namhafte Reedereien oder kleinere Unternehmen: Die Lage in der Kreuzfahrt-Branche ist aufgrund des andauernden Nahost-Konflikts weiterhin angespannt. Und daran wird sich wohl so schnell auch nichts ändern, darf man den Prognosen der Experten trauen.

Deswegen treffen die Kreuzfahrt-Firmen immer frühzeitiger die bittere Entscheidung zur Absage. Auch die Reederei Norwegian Cruise Line muss sich jetzt abermals zur Reihe der Absagenden gesellen. Denn sie können die Sicherheit ihrer Passagiere nicht garantieren. Wer im Herbst mit dem Unternehmen durchs Rote Meer reisen wollte, wird jetzt in die Röhre schauen.

Diese Reisen sind betroffen

Konkret seien jetzt zwei Reisen des Herbst-Fahrplans betroffen. So sah die „Norwegian Dawn“ zwischen dem 6. November und dem 8. Dezember 2024 auch Dubai als Reisestop vor. Daraus wird jetzt nichts werden. Laut „Schiffe und Kreuzfahrten“ kann „keine Kreuzfahrt von und nach Dubai“ stattfinden.

Gleiches gilt für den Luxus-Dampfer „Norwegian Sky“. Das Schiff der Norwegian Cruise Line sollte eigentlich zwischen dem 19. November und 20. Dezember diesen Jahres im Roten Meer unterwegs sein. Auch dieser Plan ist vorerst geplatzt. Kreuzfahrt-Reisende müssen sich jetzt umstellen und auf anderem Wege die Seele baumeln lassen.