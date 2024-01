Kreuzfahrt: Paar lässt für Reise alles hinter sich – jetzt droht ihm die Obdachlosigkeit

Es hätte die Kreuzfahrt ihres Lebens werden sollen. Über 140 Länder, fast 400 Häfen – und das in drei Jahren auf See. Ein Traum, der nie in Erfüllung gehen sollte.

+++ Kreuzfahrt: Schiff gerät in heftigen Sturm – Passagiere erleben absoluten Horror +++

Denn die Kreuzfahrt wurde nach langem Bangen schlussendlich abgesagt. Die Passagiere waren bitter enttäuscht, viele hatten ihr Leben quasi aufgegeben für die Zeit auf dem Meer. Ein Paar hatte alles gegeben für die Reise – und steht nun vor dem Nichts.

Kreuzfahrt abgesagt – Paar entsetzt

Wie der „Business Insider“ berichtet, gehören Kara und Joe Youssef zu den enttäuschten Passagieren der „Life at Sea“-Kreuzfahrt-Reise von Miray Cruises, die nun nicht mehr stattfinden wird. Der Grund: Die Reederei hat es nicht mehr rechtzeitig geschafft, ein Schiff für die Fahrt zu organisieren.

Hier mehr dazu: Kreuzfahrt: Mega-Reise plötzlich abgesagt – der Grund versetzt Gäste in Aufruhr

Pech gehabt, heißt es jetzt für die Gäste. Doch für Kara und Joe ist das nicht so leicht zu verkraften. Denn die beiden haben alles verkauft, um sich den dreijährigen Urlaub leisten zu können. Beide Wohnungen verkauft, alles Ersparnisse zusammengenommen, nur um dann einen Monat im Hotel übernachten zu müssen, weil es keinen Dampfer gab.

Paar hat kein Zuhause mehr

„Wir haben alles verkauft, was wir hatten, um diesen Traum zu verwirklichen“, so Kara gegenüber der „NY Times“. Und jetzt muss das Paar bangen. Denn sollte es die Rückerstattung für die Reise nicht bald – oder überhaupt – erhalten, droht ihm die Obdachlosigkeit.

Mehr News:

72.000 Euro hatte das Paar für die Traumreise angespart. Und auf das Geld wartet es nun sehnsüchtig. Dieses Schicksal teilen die beiden mit vielen anderen Passagieren, die nun auf dem Trockenen sitzen, darunter Senioren, die ebenfalls kaum noch Rücklagen haben. Sie alle hoffen nun auf die Rückzahlung, die noch immer nicht kommt.