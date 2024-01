Kreuzfahrt: Schiff gerät in heftigen Sturm – Passagiere erleben den blanken Horror

Wer an eine Kreuzfahrt denkt, der denkt an Entspannung pur und ruhige Tage an Deck. Doch was jetzt zahlreiche Passagiere und die Crew auf einem Luxus-Dampfer erlebten, klingt wie ein wahr gewordener Alptraum.

30 Meter hohe Wellen trafen einen Ozeanriesen plötzlich mit voller Wucht und hinterließen an Bord eine Schneise der Verwüstung. Ein Crew-Mitglied teilte jetzt schockierende Aufnahmen vom Kreuzfahrt-Trip, den die Reisenden und Angestellten wohl so schnell nicht vergessen werden.

Kreuzfahrt-Schiff auf gefährlicher Expedition

Dabei hatten die Besatzung und die Touristen eigentlich gedacht, dass sie den gefährlichen Teil ihrer Kreuzfahrt schon hinter sich hätten. Der Ozeanriese war nämlich gerade auf dem Rückweg von einer Expedition in der Antarktis. Dabei musste der Kapitän im südlichen Ozean auch durch die bekannte Drake-Straße navigieren, eine der gefährlichsten Wasserstraßen der Welt. Und genau hier sollte es zu Szenen wie aus einem waschechten Horror-Film kommen.

Denn plötzlich wurde das Schiff infolge eines Sturms von meterhohen Wellen erfasst. Mit heftigen Folgen: Die komplette Inneneinrichtung soll durch den Sturm zerstört worden sein. Für die Crew und die Gäste bestand plötzlich Lebensgefahr an Deck.

Kreuzfahrt endet mit Schrecken

Zu sehen ist das Video jetzt bei „Bild“. Darin sind auch die Rufe von Menschen an Bord zu hören, die während ihrer Rückreise aus der Antarktis Todesängste durchleiden mussten, als das Schiff plötzlich in den schweren Sturm geriet.

Doch Ende gut, alles gut. Denn zum Schluss sollten trotz der turbulenten Wendung der Kreuzfahrt-Reise alle Passagiere wieder heil zu Hause ankommen. Der Horror-Trip wird aber sicherlich erst mal in Erinnerung bleiben.