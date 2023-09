Kreuzfahrt-Notfall auf hoher See! Passagiere müssen von Schiff geholt werden

Auf einer Kreuzfahrt kann viel passieren. Viele Dinge lassen sich bereits an Bord durch geschultes Personal klären. Anders war es allerdings vergangenen Freitag (22. September) bei einem Kreuzfahrt-Notfall auf hoher See.

Der Notfall an Bord war so schwerwiegend, dass Passagiere direkt vom Schiff geholt werden mussten. Und das sorgte für einen besonderen Einsatz der Seenotrettung. Mit auf dem Schiff waren auch zwei prominente Sänger.

Kreuzfahrt-Notfall: Das war der Grund

Laut „t-online“ gab es einen ungewöhnlichen Einsatz für den Seenotkreuzer „Anneliese Kramer“: Das Seenotschiff musste mit Höhenrettern an Bord zu dem Kreuzfahrtschiff „Artania“ aufbrechen. „Artania“ setzte am Freitagabend (22. September) gegen 23 Uhr einen Notruf ab. Deswegen bekamen hunderte Passagiere bereits kurz nach dem Start der Reise, den speziellen Einsatz der Deutschen Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger (DGzRS) zu sehen.

+++ Kreuzfahrt-Schiff legt ohne Passagierin ab – Video zeigt dramatische Szenen: „Bitte helft uns“ +++

Die Seenotrettung musste anrücken, weil zwei Menschen an Bord des 231 Meter langen Kreuzfahrtschiffs unabhängig voneinander schwer erkrankt waren und dringend ärztliche Hilfe brauchten. Die Route des Kreuzfahrtschiffes war von Hamburg in Richtung Portsmouth (Großbritannien) geplant. Zum Zeitpunkt des Notrufs befand sich das Schiff auf der Elbe, etwa in Höhe Brunsbüttel.

Kreuzfahrt-Notfall: Deswegen brauchte es Höhenretter

Der Seenotrettungskreuzer „Anneliese Kramer“ machte sich dann für die Rettungsaktion in Cuxhaven bereit. Dafür lief der Kreuzer mit einem Notarzt und zwei Höhenrettern der Berufsfeuerwehr Cuxhaven aus. Die Höhenretter mussten laut DGzRS dabei sein, um die Patienten von höhergelegenen Decks auf den Seenotrettungskreuzer übernehmen zu können.

Der Seenotrettungskreuzer erreichte das Kreuzfahrtschiff dann an der Elbmündung bei Altenbruch. Umgehend waren Notarzt und Feuerwehrleute über gestiegen, stabilisierten die beiden Kranken und brachten sie anschließend an Bord des Seenotkreuzers. Nachts gegen 0.20 Uhr kehrten die Seenotretter wieder in Cuxhaven ein. Zurück an Land wurden die Patienten dann dem Landrettungsdienst übergeben.

Das könnte dich auch interessieren:

Das Kreuzfahrschiff „Artania“ führte nach dem notärztlichen Vorfall seine sechstägige Ärmelkanal-Tour fort. Von Hamburg nach Portsmouth, Le Havre, Zeebrügge, Ijmuiden und wieder zurück nach Hamburg.

Das Kreuzfahrtschiff ist insbesondere etwas für alles Fans der Schlagermusik. Denn an Bord traten diese Mal die Schlagerstars Stefan Mross und Wolfgang Schwalm von den „Wildecker Herzbuben“ auf.