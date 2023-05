Kreuzfahrt: Schock für Urlauber – Mann filmt heimlich öffentlich Toilette

An Bord eines Kreuzfahrt-Dampfers gibt es meist allerhand für Passagiere zu bestaunen. Ob die vorbeiziehende Landschaft, ungeahnte Natur-Phänomene oder Attraktionen auf den Luxusschiffen selbst – für viele Urlauber ist diese Form der Reise ein absolutes Highlight.

Doch eine Reise mit der Reederei „Royal Caribbean“ sorgte jetzt für Negativschlagzeilen. Denn was an Bord eines Reise-Dampfers passierte, ist einfach nur widerlich und dürfte für viele Urlauber erstmal die Lust auf eine Kreuzfahrt schmälern.

Kreuzfahrt: Mann filmt heimlich über 150 Passagiere

Die Vorwürfe gegen einen Kreuzfahrt-Passagier wiegen schwer. Während einer siebentägigen Tour der „Harmony of the Seas“, die am 29. April in Miami (Florida) startete, soll Jeremy Froias eine versteckte Kamera auf einer öffentlichen Toilette aufgestellt und mehr als 150 Passagiere beim Umziehen oder beim Benutzen des Klos gefilmt haben. Doch nicht nur Erwachsene wurden Opfer des perfiden Filmers. Auch Minderjährige im Alter von gerade mal vier und fünf Jahren sollen heimlich beim Umziehen aufgenommen worden sein.

Nur durch großes Glück flog die widerliche Aktion einen Tag nach Abfahrt auf. Ein Passagier war auf die Kamera auf der Toilette aufmerksam geworden und hatte sofort die Crew von Royal Caribbean verständigt. Das Sicherheitspersonal entfernte die Kamera und fand eine Speicherkarte, auf der sich belastendes Filmmaterial befand.

Doch dem mutmaßlichen Täter entging dabei ein wichtiges Detail. So wurde auch er Opfer der Kamera und beim Installieren dieser gefilmt. Mit den Vorwürfen konfrontiert, gestand Froias nach kurzer Zeit.

FBI nimmt Passagier fest

Die Crew alarmierte umgehend das FBI, das Jeremy Froias dann festnahm. Er wurde wegen Video-Voyerismus und des versuchten Besitzes von kinderpornografischem Material angeklagt.

