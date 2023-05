Kreuzfahrt: Großer Radau im Hafen – dieser Anblick ist äußerst selten

Eine Kreuzfahrt ist in vieler Hinsicht imposant: Nicht nur dass die Gäste an Bord absoluten Luxus und ferne Länder genießen können – auch das Kreuzfahrt-Schiff an sich bietet viel zu schauen und zu staunen.

Das können sogar auch die Kreuzfahrt-Fans erleben, die kein Ticket für die teure Reise gebucht haben. So kann man zum Beispiel am Hafen in Hamburg aktuell einen seltenen Anblick auf einen absoluten Luxus-Dampfer werfen.

Kreuzfahrt: Seltener Anblick im Hafen!

Fast sieben Monate lang war die „Queen Mary 2“ unterwegs, bevor sie am frühen Dienstagmorgen (9. Mai) gegen 6.30 Uhr am Cruise Center Steinwerder in Hamburg ankam. Das Kreuzfahrt-Schiff wird auch „Königin der Meere“ genannt und war zuvor in Southampton (England) unterwegs.

Kreuzfahrt-Fans müssen sich an diesem Dienstag allerdings beeilen, um eines der größten Passagierschiffe der Welt live sehen zu können: Laut Segelliste des Hamburgers Hafen soll die „Queen Mary 2“ schon am selben Tag um 19.00 Uhr wieder ablegen.

Kreuzfahrt: Das ist die „Queen Mary 2“

Der Kreuzfahrt-Dampfer wurde vor rund 20 Jahren in Frankreich gebaut, segelte bis 2011 unter englische Flagge, seitdem unter der Flagge Bermudas. Das Schiff der britischen Cunard-Reederei bietet knapp 3000 Passagieren Platz, die Crew besteht aus rund 1200 Personen.

Das Besondere: Die „Queen Mary 2“ erinnert sowohl in ihrem Erscheinungsbild als auch durch die Gepflogenheiten an Bord an die Transatlantik-Liner des frühen 20. Jahrhunderts. Das 345 Meter lange und 49 Meter breite Schiff ist unter anderem mit einem großen Theatersaal, einem Planetarium und der zweitgrößten Bordbibliothek der Welt ausgestattet. Auch ein Pub und ein Nachtclub sind neben anderen Lokalen auf der „Queen Mary 2“ zu finden.

Wer den Anblick des Kreuzfahrt-Schiffes an diesem Dienstag verpasst, hat immerhin nächste Woche (16. Mai) erneut die Chance – danach wird das besondere Schiff aber erst wieder zum 20. September 2023 im Hamburger Hafen erwartet.