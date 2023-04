Kreuzfahrt: Bittere Pille für tausende Passagiere! Zahlreiche Reisen plötzlich abgesagt

Was für eine bittere Pille für etliche Kreuzfahrt-Passagiere! Sie hatten sich garantiert schon seit Wochen auf ihre Kreuzfahrt gefreut, wollten einen traumhaften Urlaub auf hoher See und in Städten und Ländern, in denen sie womöglich noch nie waren. Pustekuchen…

Denn MSC Cruises, einer der beliebtesten Kreuzfahrt-Anbieter überhaupt, sagte gleich mehrere Kreuzfahrten ab! Der Grund: die Werftzeit des Schiffes „MSC Seaview“. Seit dem 31. März befindet sich das Kreuzfahrtschiff auf Malta. Zwei Tage zuvor ging die letzte ihrer Reise in Barcelona zu Ende.

++ Kreuzfahrt: Passagierin schockiert, als sie DIESE Szene beobachtet – Bord-Kamera hält alles fest ++

Kreuzfahrt: Zahlreiche Reisen plötzlich abgesagt

Das Schiff ist ohne Passagiere nach Malta gefahren, dort wird es zweieinhalb Wochen, also noch mindestens bis Mitte April, bleiben. Die „MSC Seaview“ ist noch recht neu, erst fünf Jahre alt. Für die Passagiere aber bitter: Die Arbeiten am Schiff scheinen sich zu verlängern, wie das Themenportal „Kreuzfahrt Aktuelles“ berichtet. Mit gravierenden Folgen, denn: Gleich mehrere Kreuzfahren mussten abgesagt werden.

Insgesamt hat das Unternehmen sieben Fahrten storniert, MSC Cruises informierte bereits die Kunden. Ursprünglich sollte das Schiff am 17. April im Hafen von Genua (Italien) auslaufen. Doch daraus wird nichts, genauso wie die Reisen am 19. und 26. April von Civitavecchia, am 21.und 28. April von Palma de Mallorca sowie am 24. April und 1. Mai von Genua.

Mehr News:

Schiff liegt in Werft

Das Schiff ist in der bevorstehenden Sommersaison im westlichen Mittelmeer unterwegs. Je nach Wunsch können Kreuzfahrt-Passagiere bei MSC Cruises an verschiedenen Häfen beginnen und enden. Für eine einwöchige Reise sind Reisen in La Spezia, Genua (beide Italien), Barcelona (Spanien) und Cannes (Frankreich) möglich.