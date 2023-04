Kreuzfahrt: Passagierin schockiert, als sie DIESE Szene beobachtet – Bord-Kamera hält alles fest

Entspannen, genießen und vom Alltagsstress abschalten: Auf einer Kreuzfahrt erhoffen sich viele Urlauber genau das – und am besten mit dem Liebsten, damit die Zeit auf hoher See noch schöner wird.

Für eine Passagierin wurde die Kreuzfahrt allerdings zu einem Albtraum. Sie erwischte ihren Freund nämlich beim Flirten. Dank der Bord-Kamera bekam sie alles mit.

Kreuzfahrt: Frau erwischt Freund beim Flirten

Bei der Frau handelt es sich um die Influencerin Kayla Gardner, die auf TikTok mehr als 500.000 Follower hat. Dort hat sie auch das Video veröffentlicht. „Der herzzerreißendste Moment im Leben ist, wenn du auf eine Kreuzfahrt gehst und dein Freund sagt, dass er hungrig ist und etwas zu essen holen wird. Also bleibt man in der Kabine zurück, um sich fertig zu machen“, erklärt sie in dem Clip auf der Social-Media-Plattform.

Während ihr Freund an Deck geht, denkt sich die Passagierin zunächst nichts dabei und „überwacht“ ihn mit ihrer Freundin durch die Bord-Kamera an der Außenseite des Schiffs. Bei der Kreuzfahrtgesellschaft „Carnival Cruises“ sind diese in der Kabine auf allen Fernseh-Geräten frei verfügbar. Dabei ertappte sie ihren Freund beim Flirten mit einer anderen Frau.

Zunächst schaute sie noch sehr unsicher aus, doch als sie auf die Nahaufnahme schaltete, sah sie ihren Freund. Sie beobachtete dabei, wie er seine Hand auf die Schulter der fremden Frau legte. Die Influencerin ist auf dem Video völlig außer sich und möchte die Kabine verlassen. „Er gibt ihr seine Nummer“, schreit ihre Freundin.

Auf frischer Tat ertappt

Wutentbrannt rannte die Frau anschließend aus der Kabine. Was danach auf dem Kreuzfahrt-Schiff passierte, zeigt sie nicht. Doch in anderen Videos, die sie postet, erklärt sie, dass sie sich mittlerweile von ihm getrennt habe.

Mit mehr als 15 Millionen Klicks auf je zwei Videos zum Vorfall hat sie damit all ihre anderen Clips deutlich überboten, die maximal 900.000 bis eine Million Menschen erreicht haben. Darunter sind auch zahlreiche Kommentare von ihren Followern und anderen Nutzern der App, die auf das Video gestoßen sind. Viele leiden mit ihr, andere wiederum zweifeln an der Echtheit der Geschichte.

In weiteren Videos, die sie hochgeladen hat, gibt sie Tipps, nicht auf Betrüger in einer Beziehung reinzufallen.