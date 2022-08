Kreuzfahrt: Frau will Urlaub auf „Mein Schiff“ machen – doch etwas hält sie ab

Von Jahr zu Jahr stechen mehr Touristen in See. Kreuzfahrten werden weltweit immer beliebter. Auch immer mehr Deutsche machen Urlaub auf hoher See.

Wer noch nie auf einer Kreuzfahrt war, hat sicherlich einige Fragen für die Buchung. Mit welcher Reederei soll ich reisen und wohin?

Vor allem eine Variable bereitet vielen Urlaubern vor ihrer Kreuzfahrt Kopfzerbrechen, denn hier spalten sich die Gemüter. In welcher Kabine will ich übernachten?

Kreuzfahrt: Welche Kabine ist die Richtige? Besonders für SIE ist die Frage interessant

Innen, außen, mit Balkon oder doch ohne? Es gibt so viele verschiedene Kabinenarten, da fällt die Entscheidung schon mal schwer. Kommen jedoch noch andere Faktoren ins Spiel, fallen zumindest einige Option raus. So zum Beispiel, wenn man im Rollstuhl sitzt. Auf vielen Schiffen, so auch auf denen der „Mein Schiff“-Flotte, gibt es eine Auswahl an barrierefreien Kabinen.

------------------

Daten und Fakten zu „Mein Schiff“:

Insgesamt sieben Kreuzfahrtdampfer zählen zur „Mein Schiff“-Flotte der Reederei Tui Cruises

Die gesamte „Mein Schiff“-Flotte fährt unter der Flagge von Malta, daher gibt es auch keine Umsatzsteuer an Bord

Die Reederei hat ihren Firmensitz in Hamburg

Bis voraussichtlich 2026 sollen drei neue „Mein-Schiff“-Kreuzer gebaut werden

Insgesamt ca. 6.980 Besatzungsmitglieder sind an Bord der Schiffe für Tui Cruises im Einsatz

------------------

„Alle Schiffe der ‚Mein Schiff‛-Flotte verfügen über barrierefreie Kabinen, sodass Sie Ihren Urlaub unbeschwert genießen können“, versichert die Reederei. „Diese zeichnen sich durch mehr Raumfläche, breitere Eingangs- und Badezimmertüren sowie spezielle Handläufe und ein Notfalltelefon aus. Zudem befinden sie sich immer in der Nähe unserer Aufzüge.“

Bei einer Kreuzfahrt ist die richtige Wahl der Kabine entscheidend. (Symbolbild) Foto: IMAGO / ZUMA Wire

Kreuzfahrt: Barrierefreie Kabine gefällig? Hier wirst du fündig

Eine Urlauberin würde gerne eine Reise mit „Mein Schiff“ buchen. „Ich habe da die MS2 ins Auge gefasst, bin jedoch bei der Kabinenauswahl überfordert“, gibt sie zu. „Es soll eine Balkonkabine, eventuell barrierefrei, werden.“ Die neugebauten Dampfer verfügen stets über zehn barrierefreie Kabinen, wie „MOIN“ weiß. Davon haben vier einen Balkon, vier sind Außenkabinen und zwei befinden sich innen. Diese findest du auf Deck drei und neun. Auf der „Mein Schiff 1“, 2 und 6 gibt es zusätzlich zwei barrierefreie Junior Suiten.

--------------------

Mehr News:

--------------------

Derlei Kabinen stehen allerdings ausschließlich für Festbuchungen zur Verfügung und Gäste müssen zuvor einen Fragebogen ausfüllen. Dauerhaft an einen Rollstuhl gebundene Reisende müssen zudem begleitet werden. Gleiches gilt auch für gehörlose und blinde Personen. Welche Kabinen andere Passagiere der Frau empfehlen, erfährst du bei unserem Partnerportal „MOIN.DE“. (mbo)