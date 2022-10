Kreuzfahrt: Enttäuschung an Bord – Schiff ändert einfach Route, doch der Grund ist ernst

Turbulenzen und Routenänderung auf einer Kreuzfahrt!

Gerade im europäischen Herbst und Winter „fliehen“ viele Urlauber gern auf ein Kreuzfahrt-Schiff, um fremde Orte kennenzulernen und einfach nochmal die Sonne zu genießen. Eine Kreuzfahrt gehört seit eh und je zu den beliebtesten Urlaubsarten der Deutschen.

Wehe aber, wenn kurzfristig die gebuchte Route geändert wird – dann ist die Verwunderung groß. Bei einem triftigen Grund aber kann man schon mal tief durchatmen…

Sturm sorgt für Routenänderung auf Kreuzfahrt

Seit dem 18. Oktober befindet sich die Aida Aura, das älteste Schiff von Aida Cruises, auf der Reise von Deutschland nach Südafrika. Doch schon am vierten Tag ist das Kussmundschiff in der berüchtigten Biskaya in raue See geraten. Die Bucht im Atlantik, die sich von Galicien (Spanien) bis zur Bretagne (Frankreich) erstreckt, ist für schlechtes Wetter, starke Stürme und extremen Seegang bekannt.

Der Kapitän der Aida Aura musste die Geschwindigkeit laut dem Fachportal „Kreuzfahrt Aktuelles“ drosseln, weil mehrere Meter hohe Wellen und stürmischer Wind dem Schiff zusetzten. Die Wellen waren so stark, dass Wasser auf das umlaufende Außendeck und teilweise durch die Türen in die Innenbereiche des Schiffs gelangte. Eine Gefahr für die Sicherheit habe aber zu keiner Zeit bestanden. Die Passage durch die Biskaya konnte folglich nicht in der vorgesehenen Zeit absolviert werden.

Kreuzfahrt-Passagiere mit verlängertem Landgang

Doch die Umstände hatten Konsequenzen: Der Halt in La Coruña (Spanien) ist am Samstag genauso wie ein Stopp in Porto (Portugal) am Sonntag ersatzlos gestrichen worden. Die Aida hat sich dann auf direktem Weg nach Vigo (Spanien) gemacht. Immerhin: Passagiere konnten sich über einen verlängerten Landgang freuen.

Danach geht die Fahrt planmäßig weiter in Richtung Lissabon, dort soll die Ankunft am Montag (24. Oktober) erfolgen. Die Kreuzfahrt soll laut „Kreuzfahrt Aktuelles“ am 14. November in Kapstadt (Südafrika) zu Ende gehen. Dann hoffentlich ohne weitere Stürme…