Kreuzfahrt findet wochenlang einfach nicht statt – Passagiere am Rande der Verzweiflung

Die „Aida Aura“ gibt es nicht mehr lange. Sie hat ihre letzte Kreuzfahrt hinter sich und soll nun von der Reederei Life at Sea übernommen werden. Unter dem neuen Namen „Lara“ hätte sie allerdings schon vor Tagen wieder in See stechen sollen – genauer gesagt zum 1. November (wir berichteten).

Eine Reise über drei Jahre zu 375 Häfen in 175 Ländern war geplant. Darauf hatten sich zahlreiche Urlauber bereits seit Wochen und Monaten gefreut. Doch bis jetzt hat sich der Dampfer kein Stück vom Fleck bewegt. Und die Reisenden, die die Kreuzfahrt bereits gebucht hatten, stehen vor der großen Frage: Geht es überhaupt los? Und wenn ja, wann? Jetzt gibt es Neuigkeiten!

Kreuzfahrt: Urlauber warten schon lange

Noch immer liegt die „Aida Aura“ in Bremerhaven vor Anker und nicht in Istanbul, von wo aus sie eigentlich schon längst hätte starten sollen. Kein Wunder, dass die Urlauber deshalb in großer Sorge sind.

Von der Reederei Life at Sea hieß es zunächst noch, dass notwendige Untersuchungen am Schiff vonnöten seien, die „Lara“ aber rechtzeitig starten werde. Das ist nun offenbar nicht der Fall. Der Starttermin wurde jetzt sogar schon auf den 11. November verschoben (wir berichteten).

Neuer Countdown gestartet

In der Zwischenzeit hat es bereits mehrere Gerüchte darüber gegeben, dass der Kauf des Schiffes sogar geplatzt sei. Probleme bei der Finanzierung standen im Raum. Life at Sea hatte selber von einer Verzögerung gesprochen, da die Finanzbehörde aufgrund der Höhe der Kaufsumme aufmerksam geworden sei. Es müsse überprüft werden, ob es beim Kauf nicht zu Geldwäsche gekommen ist.

Anscheinend ist der Deal noch nicht ganz durch. Laut „Nord24“ soll es sogar noch einen neuen Interessenten für das Schiff geben. Wie sähe es dann mit der „längsten Kreuzfahrt der Welt“ aus?

Auf der Webseite von Life at Sea Cruises läuft zumindest noch der Countdown bis zur Abreise, allerdings wurde dieser weit hinaus in die Zukunft verschoben. Demnach würde die Reise am 30. November losgehen – einen Monat später also. Sicher ist das jedoch noch lange nicht.