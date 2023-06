Eine Kreuzfahrt ist teuer und für viele Normalverdiener auch ein absoluter Luxus – doch was diese Frau vorhat, sprengt die Dimensionen. Dafür verkauft sie sogar ihr Haus.

Für gewöhnlich dauert eine Kreuzfahrt um die zwei bis drei Wochen – doch nach unten und vor allem nach oben hin ist fast alles möglich. Meredith S. plant keine dreiwöchige Kreuzfahrt, nein: Die ehemalige Flugbegleiterin möchte satte drei Jahre mit einem Luxus-Dampfer um die Welt schippern!

Drei Jahre mit 1.000 anderen Passagieren die Welt bereisen

Auf der MV Gemini wird sie mehr als 1.000 Tage leben. Meredith S. hat sich dafür entschieden, in einer der luxuriösen Suiten im siebten Stock mit Balkon zu übernachten. Die Rentnerin aus Florida verwendet die Hälfte des Geldes aus dem Verkauf ihres Hauses für die Kreuzfahrt, wie der „Mirror“ berichtet. Die günstigste Kabine kostet knapp 30.000 Dollar (rund 27.400 Euro) pro Jahr.

Drei Jahre lang wird sie zusammen mit mehr als 1.000 anderen Passagieren 130.000 Meilen über alle sieben Kontinente und 135 Länder reisen, dabei an 375 Zielen Halt machen und 13 Weltwunder bestaunen.

Vorfreude auf Osteuropa, Seychellen, Malediven und Kambodscha

„Ich habe keine Kinder oder Enkel, also bin ich zum jetzigen Zeitpunkt glücklicherweise frei. Warum nicht so etwas tun? […] Ich mag neue Erfahrungen, weil sie mich frisch halten. Ich bin seit etwa zwei Jahren auf der Suche nach einer langen Kreuzfahrt. Es ging mir schon seit ein paar Jahren durch den Kopf. Im Laufe der Jahre bin ich in viele dieser Länder gereist. Ich war 22 Jahre lang Flugbegleiterin und habe meine Möglichkeiten, umsonst zu reisen und in Hotels zu übernachten, voll ausgenutzt“, sagt sie.

Meredith S. freut sich besonders darauf, Zeit in Osteuropa zu verbringen und Lieblingsorte wie die Seychellen, die Malediven und Kambodscha erneut zu besuchen. Dort war sie zuletzt 1973. „Ich liebe es, mit Menschen aus der ganzen Welt zu reden“, wird die Reiselustige vom „Mirror“ zitiert.